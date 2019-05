Retiran sellos de clausura

Buscan que varios talleres de Dzityá tengan licencias

El Ayuntamiento de Mérida retiró los sellos de clausurado a las empresas de Dzityá, donde hay un conflicto con los vecinos, pero principalmente por no tener en regla sus negocios. Solo se espera que los dueños de esos talleres acudan a hablar con la autoridad, y regularizar sus establecimientos, dijo ayer Julio Sauma Castillo, secretario municipal de Participación Ciudadana.

Uno de los principales problemas por los que no se han regularizado esos negocios en Dzityá es porque “la mayoría de los talleres se asientan en predios del fundo legal y mientras no se desincorporen de esa figura no pueden ser regularizados”.

El secretario recordó que en esa comisaría de Mérida se labora en unos 60 talleres artesanales de piedra y madera, pero no todos están regularizados, y se disculpó por no informar cuántos operan de una manera irregular, por no tener esa información a la mano.

Entrevistado al término de la ceremonia de entrega de aparatos ortopédicos en el Centro Cultural Olimpo, de lo que informamos aparte, el funcionario declaró que a través del diálogo y la conciliación se decidió reabrir los dos talleres que el municipio había clausurado a principios de esta semana, por quejas de algunos vecinos, además de que no están regularizados.

Sauma Castillo precisó que el Ayuntamiento no se opone a que los propietarios de los talleres regularicen sus negocios, es más hasta se les recomendó que inicien el proceso en conjunto y no de manera individual para que sea más rápido y se emita el dictamen correspondiente mediante el Cabildo.

Este tipo de permisos —continuó el entrevistado— incluyen uso de suelo y licencias de funcionamiento que deben ser aprobados por el Cabildo, y precisamente por eso se sugirió a los artesanos que las solicitudes sean de manera colectiva, y no tener que tramitarlos de manera individual.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El secretario reiteró que uno de los principales problemas para su regularización es que están en terrenos del fundo legal, lo primero que deben hacer es desincorporarlos, que pasen a ser propiedad privada y hacer los trámites de su regularización, y se les den los permisos correspondientes.

Conciliación

En cuanto a la queja de vecinos contra estos talleres, Julio Sauma Castillo comentó que al parecer solo una persona de apellido Vargas tiene antecedentes de tener problemas con sus vecinos, pero espera que a través del dialogo y el respeto de horarios y las condiciones de trabajo, que es de lo que más se quejan, puedan llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes.