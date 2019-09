Reto para emprendedores

La rentabilidad y visión, los puntos flacos en Yucatán

Empresas de productos ecológicos, de limpieza, aplicaciones, ropa para mujeres con diseñadores locales, de servicios de capacitación, redes sociales y relacionadas con la tecnología son los principales negocios que una nueva generación de empresarios inician para conquistar un mercado cada vez mayor y más detallista.

Carolina Cruz Arceo, directora de C & C Empresarial, fundadora de Mom, Woman and Business y de la Red de Familias Empresarias, dijo que una nueva generación de empresarios comienza a buscarse un lugar en el mundo empresarial con proyectos innovadores, creativos y valores agregados.

Algo notorio a simple vista es que las mujeres están emprendiendo en mayor porcentaje, agregó, y aunque no dijo en qué proporción, señaló que muchas de ellas son mamás que decidieron emprender y equilibrar el tiempo que pasan con sus hijos y con sus negocios.

Entrevistada, reconoce que actualmente hay muchos obstáculos para el emprendimiento, pero el principal es no tener bien definida la propuesta de valor, que no es otra cosa que saber a quién se dirige y cómo proyectarla para que se interesen en el producto.

Esta propuesta puede aportar un valor o bien aliviar un dolor de necesidad a la sociedad, añadió, ya que aunque puedas tener bien hecha tu planeación de negocios, también es importante darla a conocer.

También indicó que es indispensable que por lo menos una vez al mes los emprendedores participen en eventos de networking donde logren captar personas, tanto para posicionar sus negocios como para aprender a realizar alianzas, y el networking hoy es la mejor manera de hacer negocios, pues te impulsa a crecer.

¿Cómo percibes el emprendimiento en Yucatán? ¿Ha permeado en la sociedad?

Hay muchas oportunidades por parte del gobierno, por iniciativas privadas y universidades; sin embargo, preocupa la rentabilidad que le dan a sus negocios y sobre todo la visión, respondió.

“Una debilidad que se palpa es que no tienen bien definido sus puntos de equilibrio, sus costos y a veces su margen de utilidad es por debajo de lo que deberían de estar obteniendo, y muchos de ellos ni lo saben”, dijo Carolina, quien también es maestra en Dirección Estratégica de Empresas Familiares.

A pesar de todos los obstáculos, es un orgullo ver en las nuevas generaciones emprendedoras cuánta creatividad e innovación hay, con propuestas de valor atractivas, y eso obliga a trabajar y definir el rumbo que le quieren dar a sus empresas, con planeaciones hechas, que les permita crear estrategias a corto, mediano y largo plazo, opinó.— Luis Iván Alpuche Escalante