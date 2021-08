Retorno aún incierto: la decisión final se anunciaría el próximo viernes

Dudas de los padres de familia sobre la modalidad del nuevo curso escolar

Aunque autoridades federales y estatales dijeron ayer que en Yucatán ya están dadas las condiciones para que los 623 mil alumnos de todos los niveles retornen a las aulas, lo cierto es que entre los padres de familia todavía prevalece la incertidumbre sobre varios temas.

Las principales dudas están relacionadas con la modalidad en que los estudiantes tomarán el curso: si presencial o a distancia, una decisión que se complica por las interrogantes sobre la disponibilidad de internet en las escuelas, la posibilidad de guardar la sana distancia entre los alumnos y las complicaciones que puedan tener los padres de familia para llevar a sus hijos a la escuela.

Como parte del proceso del llamado Regreso Seguro a Clases en Yucatán, en la primera semana de actividades, que va desde ayer y hasta el 3 de septiembre, los maestros estarán recibiendo a los padres y tutores en las escuelas para ponerse de acuerdo sobre cómo se desarrollará el curso.

De acuerdo con lo previsto, el próximo lunes 6 los alumnos que así lo decidan regresarían voluntariamente a las aulas.

Según comentaron padres de familia al Diario, el principal problema, hasta ayer, era la falta de internet en los salones de clases y que los grupos serían de hasta 20 alumnos por salón en secundaria.

La falta de internet creó una situación de incertidumbre entre los padres de familia porque no saben cómo tomarán clases sus hijos en forma virtual si deciden no mandarlos a sus escuelas. Ayer sólo les dieron dos opciones: la modalidad presencial o que los papás asistan a la escuela por las tareas y las realicen conjuntamente con sus hijos en el hogar. Además, el plan no es tan flexible en cuanto a la modalidad porque en una encuesta que respondieron tomaron una decisión única: si su hijo o hija asistirá en forma presencial será por todo el curso, al igual si es por la vía tutorial.

Ante la baja aceptación de las clases presenciales, los profesores informaron a los padres de familia que estén pendientes el viernes porque ese día se decidirá si las clases serán presenciales o a distancia con intermediación de los padres de familia.