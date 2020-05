Retos de la transparencia

Foro virtual por los 5 años de la ley de la materia

Participantes en el foro virtual “Avances y Retos a 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” señalaron que la sociedad civil logró su sueño de tener una ley robusta, noble y de cobertura nacional que permite el acceso al derecho constitucional a la información, a la rendición de cuentas y que continúa corriendo la cortina de la opacidad de los sujetos obligados.

“La ley general contribuye a la rendición pública de cuentas, fomenta una sociedad mejor informada y forma una cultura de confianza entre el gobierno y la ciudadanía”, manifestó la subsecretaria de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, maestra Tania De La Paz Pérez Farca. “El INAI ha realizado un gran trabajo, es una institución noble dotado de servidores públicos comprometidos que sabrán salir bien librados de los retos”.

“La ley general necesita que sea mejor conocida, cumplida y respetada y debemos comprometernos que represente el verdadero servicio de acceso al derecho a la información”.

Pero los ponentes también expresaron que hay retos que todavía no cumple el INAI y la ley porque hay sujetos que abusan de la reserva de la información, abusan de la inexistencia de datos, hay una tremenda brecha digital, no es accesible para las comunidades indígenas por lo que todavía es excluyente, no todos los archivos de los sujetos obligados están digitalizados y están a disposición de la ciudadanía, todos los partidos políticos parecen ignorar estos mandamientos jurídicos y primordialmente no ha disminuido la corrupción en el ejercicio del poder.

“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un baluarte del derecho a la información y un impulsor de las mejores prácticas, y las organizaciones de la sociedad civil han acompañado todo el tiempo a este ejercicio pleno del derecho al acceso a la información y rendición de cuentas”, dijo el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“En estos cinco años de la ley ha sido de un profundo aprendizaje y pasó a ser un órgano de control de la gestión pública, a un mecanismo articulado de transparencia de manera amplia mediante el sistema nacional de transparencia donde un particular puede solicitar información y el sujeto obligado debe dar cabal respuesta”, señaló el presidente nacional.

“Sin embargo, generalmente no se cumple con esa cabalidad porque siempre habrá pretexto para responder sin suficiencia y siempre habrá omisiones en este servicio público para no cumplir con la exigencia cívica”.

La directora ejecutiva del Centro de Análisis e Investigación Fundar, maestra Haydeé Pérez Garrido, señaló los siguientes retos del INAI:

1) Está pendiente de aterrizar la ley general en los partidos políticos porque aunque son sujetos obligados, no están cumpliendo con su obligación de informar y rendir cuentas.

2) Se debe de transparentar todo lo relacionado al manejo de los fideicomisos públicos. Ahora que se habla mucho de ellos, se usan sus recursos y el gobierno federal toma decisiones sobre ellos, es necesarios conocer si cumplieron su objetivo, con cuánto recurso iniciaron y con cuánto terminan, no solo los deben de extinguir.

3) Las acciones del derecho a la información y rendición de cuentas también debe llegar al sector privado porque hay asuntos de interés público y sus acciones tienen impacto. En este sector hay problemas en la publicación de la información y su disponibilidad para el escrutinio de la ciudadanía.

4) El concepto de Parlamento Abierto sólo se usa como slogan en algunos congresos legislativos, como el de Ciudad de México, donde les gustó el nombre y lo usaron. En otros congresos organizan cualquier foro y le llaman Parlamento Abierto aún cuando no están los legisladores y no hay transparencia ni rendición de cuentas en los debates.

En su intervención, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que esta ley general enriqueció el marco legal del INAI, logró una cobertura ambiciosa nacional y la creación del sistema nacional de transparencia permite cumplir el sueño surgido en el año 2000 cuando pasó de una ley federal a una de jurisdicción nacional con las leyes estatales. La plataforma de transparencia inició con problemas técnicos, pero hoy funciona y es un gran logro del INAI. El andamiaje de este sistema de acceso a la información pública y rendición de cuentas no esta completo porque faltan nombramientos en el sistema nacional anticorrupción para que este sistema sea robusto y con funcionarios probos que investiguen y prevengan la corrupción.

La moderadora del foro virtual fue Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El foro continúa hoy y se puede seguir por Facebook y YouTube.— Joaquín Chan Caamal