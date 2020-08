Reunión con Coparmex

Acuerdan gobierno y los empresarios trabajar en unidad

El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con integrantes de la delegación local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes presentó el panorama de Yucatán ante la pandemia y de quienes escuchó sus principales inquietudes y propuestas para avanzar en la reactivación económica del Estado de forma responsable y segura, preservando los empleos y la salud de los yucatecos.

En un comunicado se informa que durante el encuentro, que duró más de 2 horas y el cual se realizó con todas las medidas sanitarias, Vila Dosal y los representantes de esta agrupación empresarial analizaron conjuntamente la situación de salud y económica que se vive en el Estado, al tiempo que acordaron seguir trabajando en unidad en la construcción de estrategias y protocolos para que Yucatán y los yucatecos puedan salir adelante, protegiendo siempre su salud.

Acompañado de los titulares de las Secretarías de Salud (SSY), Mauricio Sauri Vivas, y de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, el gobernador presentó la evolución de la pandemia y las estrategias que su gobierno ha implementado para combatirla, además de que planteó las razones por las cuales se determinaron y los resultados que han dado hasta el momento.

Ahí, se indica, mencionó que las últimas medidas implementadas están dando buenos resultados pues, de acuerdo con los registros, los indicadores que determinan el color del semáforo estatal van a la baja, tal como en el caso de los ingresos hospitalarios y el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización.

Vila Dosal detalló que las últimas medidas implementadas en Yucatán frente a la pandemia fueron anunciadas el pasado 14 de julio y comenzaron a implementarse el jueves 16 de julio, entre ellas están la restricción a la movilidad nocturna (10:30 p.m. a 5 a.m., y de 9 p.m. a 5 a.m. para municipios costeros), ley seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6 p.m. de lunes a viernes y cierre fines de semana, el cierre de marinas y el inicio del programa “Amigos de la Salud”.

“La pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que las medidas que pusimos en marcha el 16 de julio, tardaron 14 días en empezar a surtir efecto, por eso nosotros comenzamos a ver la disminución de ingreso de personas hospitalizadas a partir del 30 de julio y de ahí hemos tenido una disminución del total de personas hospitalizadas, que ha sido lenta, pero que es muy buena y alentadora”, puntualizó el el gobernador.

Entonces, desde el jueves 30 de julio que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento, el cual durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar al día de ayer con 484 pacientes en hospitalización, lo que muestra que las medidas han sido efectivas y por lo que el comité de epidemiólogos y expertos en salud decidió mantenerlas para seguir disminuyendo los indicadores y prepararnos para continuar con la reactivación económica, añadió Vila Dosal.

“Al día de hoy ya nos encontramos en los mismos niveles que estábamos hace un mes, a mediados de julio, solo que en aquella ocasión teníamos una tendencia al alza y ahora vamos a la baja. Es por esto que el comité de epidemiólogos y expertos en salud indican que no es momento levantar las medidas, pues las cifras podrían volver a incrementar, sino que hay que esperar el siguiente ciclo de 14 días y ver cómo se comporta la pandemia para valorar el levantamiento o ajuste de las medidas”.

Asimismo, el gobernador recordó que el indicador más importante es la capacidad hospitalaria, ya que el número de contagios va en función del número de pruebas que se están realizando y en Yucatán se están haciendo más pruebas para cortar a tiempo cadenas de contagios, lo que contribuye a que se detecten más casos de la enfermedad.

Por último, Vila Dosal reiteró que la pandemia permanecerá lo que queda de este año y, probablemente, abarcará una buena parte de 2021, por lo que llamó a los diversos sectores a sumar voluntades y continuar trabajando de la mano para aprender a vivir con ella y seguir avanzando en la reactivación económica del estado de una forma segura.

“Es momento de buscar el bien común antes de los intereses personales, pues es la única manera de que el estado poco a poco se vaya recuperando”, añadió Vila Dosal ante el secretario técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek, y el coordinador general de Asesores, Álvaro Juanes Laviada.

En el marco de la reunión, Vila Dosal recordó que como parte de los acuerdos tomados durante una reunión celebrada en días pasados con el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, se estarán realizando mesas temáticas para definir de forma coordinada las estrategias a tomarse en materia de transporte público, escalonamiento por días para reducir la movilidad y la incorporación de nuevas actividades, como parte de la reapertura de la economía.

Ante esto, el gobernador resaltó que el gobierno estatal está abierto a escuchar y atender las inquietudes de cada uno de los sectores para trabajar todos juntos en un plan que permita que los negocios permanezcan y se puedan preservar los empleos en el estado, pero sin descuidar la salud de los yucatecos.

De un vistazo

Reitera su disposición

Fernando Ponce Díaz, el presidente de la Coparmex, agradeció la oportunidad de conocer de primera mano la información oficial en torno a lo que ocurre en Yucatán, y resaltó la disposición de su agrupación para seguir trabajando en estrecha comunicación con las autoridades estatales. Igual destacó la importancia de seguir unidos para que Yucatán, su gente y negocios salgan avantes.