Revelan despojo de 18 hectáreas con poderes falsos

Gracias a la intervención oportuna de abogados, Saulo Méndez Puch y Saulo Méndez Pech, padre e hijo, respectivamente, de Seyé, no fueron despojados de unas 18 hectáreas de tierra que pretendían ser adquiridas de manera fraudulenta, con aval de notarías públicas.

Gabriel Guzmán Millet, “Gabino”, es la persona que está dedicada a hacer fraude con ejidatarios, va y les dice que comprará su terreno, les da un anticipo, le firman todos los documentos y ya no vuelve, explicó el abogado Julián May.

Lo que sucedió en este caso es que él dio un anticipo, pero había un contrato por el cual tenía que cumplir otros pagos y nunca los hizo, al ejidatario nunca le pagó y ahora por medio de unos poderes falsos quisieron escriturar los terrenos.

“Entonces aquí lo que estamos combatiendo es el fraude por parte de Gabino Guzmán Millet y por parte de los notarios”.

El abogado comentó que él y la abogada Clarisa Velarde Morales están atendiendo a esas dos personas de Seyé.

Además, explicó que la falsificación de poderes se realizó en marzo pasado, con éstos acudieron a las notarías para tratar de hacer las escrituras.

“No lograron hacer las escrituras de los terrenos de Seyé porque no tienen la documentación, no tienen el título de propiedad, no tienen nada. De hecho, hay que dar un aviso al ejido porque como es primera venta y eran parcelas, la ley te lo pide, pero como ellos solo lo hicieron para cerrar el trámite, entonces existe una falsificación de poderes para perjudicar a los ejidatarios”.

Asimismo, indicó que no lograron hacer la escrituración y es lo que estamos combatiendo.

“Por lo que tengo entendido, Gabriel Guzmán está escondido de la Policía, de hecho se han publicado notas de él, donde lo persiguen por lo mismo, por fraude”.

Las dos personas de Seyé interpusieron denuncias.

Saulo Méndez solo recibió un pago y nunca regresó Guzmán Millet, dijo.

“Como ya no se hizo el trato buscó un comprador serio y vendió el terreno, cuando nosotros estábamos a punto de ingresar los avisos definitivos ya había uno de un mes antes, pero con poderes falsos”.

“Ya se interpusieron denuncias contra el comprador fraudulento y los notarios Ana Luisa López Pavón y José Luis Villalobos Bustillos, de las notarías 17 y 57, respectivamente y se está dando seguimiento puntual”.

“Se falsificó la firma de Saulo y la notaría número 17 certifico dicho poder y el notario número 57 aprobó el aviso ante dicha institución para poder inscribir la propiedad”, apuntó.

Aunque los vecinos de Seyé ya hicieron la venta legal de su terreno, lo que están pidiendo es justicia ante los hechos fraudulentos para despojar de tierras a ejidatarios yucatecos.

El litigante dijo que por la vía civil lograrán que se retiren los avisos del Registro Público de la Propiedad.

“Este caso sigue en proceso, el ejidatario tiene el apoyo y toda la certeza de que no firmó ningún documento”, indicó.

“El dinero que le dejó el supuesto comprador está a disposición en todo momento. Este personaje (Gabriel Guzmán) ha robado bastante tierras, es operador”, dijo.

El abogado pidió atención a todos los municipios del estado en relación con un defraudador constante.

“Si llega una persona y quiere comprar un terreno lo primero que deben hacer es acudir a un licenciado para que pueda asegurar la transacción con un contrato”, sugirió.

“Que no hagan solos este proceso, vean el cumplimiento de sus pagos y no firmen documentos en blanco”, recalcó el abogado. —CLAUDIA SIERRA MEDINA

Asimismo, comentó que él y la abogada Clarisa Velarde es la primera vez que están atendiendo un caso de este tipo de fraude de las tierras.

En este caso no lo lograron hacer porque estamos brindando el apoyo jurídico; sin embargo, hay personas desprotegidas y ni siquiera tienen para venir a la ciudad, ¿cómo pelearán por lo que les corresponde? En este caso estamos buscando la justicia más que nada, dijo.

De un vistazo

Superficie

Los terrenos de Seyé que supuestamente quería comprar Gabriel Guzmán suman 18 hectáreas aproximadamente entre las de Saulo Méndez Puch y Saulo Méndez Pech.

Estrategia

El abogado Julián May ideó que las autoridades pongan atención a esta persona (Gabriel Guzmán) y realicen las labores de investigación. “Estas personas van a los ejidos y ven los que pueden tener una alta plusvalía y, por ejemplo, pagan un precio muy bajo y luego lo revenden aunque no tengan los documentos completos”.