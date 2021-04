Revés para legisladores

Ordenan reponer proceso a favor de magistrado local

El Congreso del Estado tuvo un revés de los tribunales federales al perder el amparo promovido por César Antuña Aguilar hace dos años, por lo cual se ordenó a los legisladores locales que repongan el proceso en el cual esa persona solicita su ratificación como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

“Llegó ya un aviso de los tribunales federales en el caso del magistrado César Antuña, donde se le ordena a este Congreso volver a sesionar, reponer el procedimiento”, dijo ayer Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno.

“Se le concedió el amparo de la unión ya confirmado, y se le ordena a este Poder Legislativo regresar a comisión el tema y repetirlo”.

El primer asunto en cartera al que se le dio lectura en la sesión plenaria de ayer fue precisamente la notificación de los juzgados federales, en el cual se da aviso al Poder Legislativo de la resolución recaída en revisión del amparo 1322/2019-I, promovida por Antuña Aguilar y resuelta por el juez tercero de distrito en la entidad.

Entrevistado sobre esta resolución al inicio de la sesión, Cervera Hernández declaró que “se le ordena a este Congreso regresar a comisión el tema, se hacen algunas ponderaciones en las que mencionan lo que la bancada del PRI sostuvo desde un principio: que a la hora de evaluar ya venía una evaluación del Poder Judicial, y que era lo que se tenía que tomar en cuenta para decidir su ratificación o no”.

El diputado local recordó que en aquella ocasión la bancada del PRI votó en contra del dictamen en el cual se determinó que no procedía ratificar a Antuña Aguilar como magistrado presidente, como finalmente se aprobó por mayoría.

“Desde los trabajos en Comisión los diputados del PRI se manifestaron a favor de la ratificación del magistrado presidente, y votamos en contra del dictamen en el cual no se le ratificaba”.

“La ley es muy clara diciéndonos que debemos tomar en cuenta la evaluación realizada por el Poder Judicial, y esa evaluación venía positiva a favor del magistrado, que no podían hacerse ponderaciones de título personal ni mucho menos que habría que sustentar”, puntualizó.

Sin embargo, continuó el diputado, ya sabemos el resultado: el magistrado se amparó y ahora viene una resolución donde nos ordenan como Congreso reponer ese procedimiento, dejar, anular cualquier otro procedimiento que esté en marcha y revisar esa evaluación”.

“De hecho, es muy claro también ir diciendo que se tiene que tomar en cuenta esa evaluación y que, en caso de que se quisiera volver a votar en forma negativa, los diputados que así lo hicieron tendrían que sustentarlo de manera adecuada”, alegó.

Al confirmar que ya esperaba esta resolución, el diputado comentó que había antecedentes, “no era por una cuestión de observancia personal o de astucia personal, era lógico prever que este iba ser el resultado”.

Cervera Hernández declaró que ayer mismo iniciaron el proceso para cumplir lo ordenado por los tribunales federales, al darle entrada por la mesa directiva a la notificación y turnarla a la comisión de Justicia donde se repondrá el procedimiento.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Salario

“Lamentablemente este resultado implica que se frenaron procedimientos por falta de personal, tuvieron que estar haciendo sustituciones y al final nos costará a todos los ciudadanos, porque me imagino que por el tiempo que el magistrado (César Antuña) no ha estado en funciones deberán reponerle ese salario que dejó de percibir, no sé cómo vaya a quedar ese tema”, dijo el diputado Felipe Cervera.