“Revientan” la asamblea

Gritos de repudio a Nerio Torres en evento del FUTV

Entre gritos, protestas y brotes de violencia se suspendió ayer la asamblea para elegir al secretario general del FUTV.

En un momento dado el secretario general y candidato Héctor “Billy” Fernández Zapata llamó a la calma para que se reanudara la asamblea, pero el grupo del candidato opositor Jorge “Chino” Zapata López empezó a invadir el frente y el espacio del presídium hasta que uno del grupo opositor y otro del grupo oficial se tiraron unos golpes, pero fueron separados.

Esto dio pie para que las botellas de agua vacías y llenas salieran como proyectiles del bando de los seguidores del “Chino”. Los proyectiles dieron en el cuerpo de Melba Rosa Peniche Peniche, titular de la notaría 40, y de seguidores del grupo de “Billy”, hasta que del lado de los opositores lanzaron dos sillas de metal, que afortunadamente no le dieron a nadie. Ya “Billy” había perdido el control de la asamblea y ambos bandos amenazaban con un enfrentamiento, pero el líder del Volante pidió calma a sus seguidores, mientras le pedían a “Chino” Zapata… “calma a tu gente”.

Los empujones en el escenario entre ambos grupos se incrementaron y las mesas del presídium fueron volcadas y tiradas. En plena euforia de la discusión, un taxista de apellido Matey empujó y tiró una bocina, sacó el tubo metálico y lo blandió para asustar a la gente del candidato oficial que también subió para proteger a su actual líder.

Nerio Torres Ortiz, presidente honorario del FUTV y líder durante varias décadas del sindicato, quien nunca afrontó fuerte oposición como la de ahora, subió al estrado para pedir a “Billy” y a la notaria que escucharan a la gente y aprobaran que la votación sea secreta, pero le reiteraron que la convocatoria estableció que sea por aclamación; es decir, que la votación sea a mano alzada.

“Fuera Nerio”

Lo mismo hizo “Chino” Zapata sin lograrlo.

La gritería de “fuera Nerio” surgió del bando de los seguidores de “Billy” y se prolongó más de un minuto. Ese rechazo multitudinario contra el líder moral fue porque está en el grupo opositor y respalda a “Chino” Zapata. Por primera vez en su vida como socio del FUTV Nerio Torres sintió el repudio de la gente que muchos años lo idolatró. Le perdieron el respeto y ahora lo consideran el orquestador de la oposición que quiere derrocar al líder que él puso hace seis años y que ahora no quiere soltar el poder.

Los llamados a la calma de Fernández Zapata no prosperaron, al contrario, cada exhortación la rebatieron con una gritería colectiva de “voto secreto, voto secreto” y corearon el nombre de “Chino” y “Nerio”. En ese momento, la asamblea había sido reventada por la gente del candidato opositor, aunque éste culpó al candidato oficial de dividir al sindicato solo por mantenerse en el poder otros seis años.— Joaquín Chan Caamal

“A ver compañeros, no agarren a don Nerio, no lo agarren, no se metan con él, venga aquí, don Nerio”, pidió “Billy” por el micrófono cuando el líder moral y el “Chino” quedaron en medio de la gente de ambos bandos reclamando que sea voto secreto y presida la reunión su candidato Eduardo Ramírez.

Don Nerio obviamente no fue con “Billy”, se quedó en medio de las reclamaciones y nadie lo agredió, pero resurgió de nuevo los gritos de “fuera Nerio, fuera Nerio”.

Casi eran las 3 de tarde cuando “Billy” Fernández decretó la suspensión de la asamblea.

“En estas condiciones no se puede continuar la asamblea. Queda detenida porque no contamos con la tranquilidad”, dijo. “No voy a permitir que ningún socio salga lastimado”.

Los gritos de la oposición de “es tu culpa”, “es tu culpa” acompañaron a Fernández Zapata en su retiro del Centro de Convenciones del FUTV, en el Periférico Norte.

Durante los momentos de tensión y brotes de violencia, un grupo del bando de “Chino” Zapata rompió los paños de cristal de la puerta oriente del inmueble y cuarteó otro paño donde ellos estuvieron. No volaron más sillas porque los organizadores tuvieron la precaución de amarrarlas con hilo de plástico. Y no hubo una batalla campal porque “Billy” pudo controlar a sus seguidores que solo respondieron con arengas en contra de la oposición y a favor de su actual líder.

En nota aparte damos a conocer las posiciones de “Chino” Zapata y “Billy” Fernández después de la cancelación de la asamblea electiva, la cual estaba programada a las 11 horas, pero por la lentitud del proceso de ingreso empezó a la una de la tarde con 18 minutos.

Desde el inicio de la asamblea surgieron roces entre los grupos y los dos candidatos. “Chino” Zapata y Nerio Torres se quedaron a la puerta de acceso para recibir a los taxistas, mientras “Billy” estaba en la mesa del presídium. Sin embargo, cuando vio esta estrategia, él también fue a la entrada lo que generó tensión y conatos de pleito, que no hubo, pero sí generó arengas. “Quiere llorar, quiere llorar”, le gritaron a “Billy”, quien en respuesta arengó “somos mayoría, somos mayoría. Ya ganamos”.

Suspensión Hora

Casi eran las 3 de tarde cuando “Billy” Fernández decretó la suspensión.

Falta de tranquilidad

“En estas condiciones no se puede continuar la asamblea. Queda detenida porque no contamos con la tranquilidad”, dijo. “No voy a permitir que ningún socio salga lastimado”.

“Es tu culpa”

Los gritos de la oposición de “Es tu culpa, es tu culpa” acompañaron a Héctor Fernández Zapata en su retiro del Centro de Convenciones del FUTV, ubicado en el Anillo Periférico Norte.