Riesgo por adicción a videojuegos

Hoy y mañana se dará conferencia sobre “Fortnite”

Para dar a conocer los efectos que el videojuego “Fortnite” ocasiona en el cerebro y conducta de los niños, además de concienciar a los padres de familia sobre la importancia de ver qué hay detrás de la tecnoadicción, hoy y mañana sábado el especialista Armando Duarte ofrecerá una conferencia en Vía Montejo.

Durante su charla, el ponente desglosará el videojuego en cuestión a una profundidad a la que los padres muchas veces no llegan, generalmente por falta de tiempo o información.

El objetivo de este evento es que los papás conozcan los efectos que el videojuego ocasiona en el cerebro, así como en la conducta de los niños, al tiempo que se les brindarán herramientas muy concretas para aplicar en casa.

Esta conferencia, segunda que Armando Duarte ofrece en Mérida, ayudará a los padres a comprender cómo trabaja la industria de los juegos en línea con los hijos, en ocasiones sin que los padres lo noten porque es difícil medir el peligro de algo no tangible.

La plática ayuda a reflexionar sobre el entorno en que los hijos se relacionan, pues se ha convertido en un tema social.

Es decir, los niños pueden ser excluidos o molestados en la escuela si no se conectan a “Fortnite”, así como no sentirse parte del grupo por no saber de qué hablan sus compañeros.

De ahí la importancia de compartir esta información con los padres de los amigos de los hijos para asistir en grupo al taller y que el impacto sea más efectivo.

En esta ocasión serán dos días de conferencias, hoy y mañana, lo que abre las opciones para aquellos padres de familia interesados en el tema y que por cuestiones laborales se les complica entre semana.

El precio de la conferencia es de $450 por persona y el horario, en ambos días, será de ocho de la mañana a una de la tarde. Tendrá lugar en el salón de usos múltiples de la Torre Atlántida, frente a “The Harbor”.

De acuerdo con un boletín, para separar lugar es indispensable pagar en efectivo en la tienda Foodshop, sobre la avenida García Lavín, en horario de nueve de la mañana a nueve de la noche.

El doctor Armando Duarte es un conferenciante, coach y escritor con amplio currículum profesional y larga trayectoria en temas de familia.

