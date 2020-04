Riesgos de no obedecer

Si no se siguen las medidas, unos 20 mil se contagiarían

Yucatán es una entidad donde el Covid-19 se presenta de forma importante en función al número de habitantes y podría tener aproximadamente 20,000 enfermos con coronavirus si no se respetan las medidas sanitarias en esta fase de emergencia sanitaria decretada por los gobiernos federal y estatal.

Este dramático panorama de salud lo planteó el doctor Manuel Antonio Baeza Bacab durante el Foro Megamedia a Distancia, cuando habló, con su colega Alejandro Enrique Guerrero Flores, sobre el coronavirus, en una entrevista virtual con la periodista Regina Montañez.

La primera parte de esta interacción de la periodista del periódico digital yucatan.com.mx con los dos especialistas se publicó anteayer martes.

En esta nueva entrega sobre las opiniones del doctor Baeza Bacab, quien es especialista en Inmunología y Alergias, y el doctor Guerrero Flores, especialista en Infectología y Epidemiología, ambos médicos recomiendan a todos los ciudadanos que permanezcan en sus casas y respeten las recomendaciones en esta emergencia sanitaria.

El doctor Baeza Bacab explicó que los 46 casos confirmados de coronavirus Covid-19, hasta el lunes 30 de marzo pasado, reflejan que Yucatán está entre los estados con mayor número de contagiados en el país. Solo lo superan Jalisco, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Sin embargo, si se compara la población de esas ciudades y de Yucatán, se ve que el problema del Covid-19 es más serio en Yucatán, pues hay 2.3 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que en Nuevo León, por tomar una referencia, solo hay 1.5 casos. Y eso es que Nuevo León tiene más pacientes y una mayor población.

Por ello, diluida la enfermedad en la población yucateca, se ve que el impacto en la entidad es mayor.

“Si consideramos que el 15% de todos los casos puede tener manifestaciones graves y críticas, y consideramos que se enfermará el 1% de la población de Yucatán, tomando en cuenta que tenemos 2 millones de habitantes, el 1% serían 20,000 casos”, explicó el doctor Baeza Bacab.

“Estaríamos diciendo que los enfermos con síntomas moderados o graves nos llevarían a requerir 3,000 personas en hospitalización (el 15% de esos 20 mil). De esos, 1,000 serían enfermos críticos y esto saturaría los servicios de salud. Este es el problema principal de la enfermedad del coronavirus, y es donde tenemos que poner mucha atención”, dijo.

En algún momento

Sabemos que nos vamos a enfermar en algún momento de la vida porque es un virus nuevo, apenas tiene 4 meses porque inició el 1 de diciembre pasado, pero ha sido tan importante su impacto y su desarrollo que hoy lo conocemos bastante bien. Sin embargo, todavía no acabamos de conocerlo porque nos enteramos que tiene presentaciones diferentes en muchos países del mundo y tiene diferentes impactos en los grupos de riesgo”.

Añadió que en esta fase de emergencia tenemos que proteger a los grupos de riesgo, a las personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, asociadas o no a la edad. “Son personas que debemos proteger y la única protección es la sana distancia y el resguardo en la mejor forma posible para prevenir la infección y la transmisión”.

¿En qué punto de la pandemia estamos en estos momentos y qué es lo que sigue?

“Ayer (por el lunes) nos enteramos en la conferencia de prensa que se emitió el Decreto de Emergencia Sanitaria. Se leyeron una serie de disposiciones que vienen a reforzar las medidas de prevención y nuevamente nos fijamos que la principal medida es permanecer en casa. Esto se ha fortalecido, queda muy claro que quienes tienen actividades no esenciales deben de permanecer en su casa. También se enlista las actividades esenciales como son la seguridad pública, la salud, la economía, son algunas, y se recomienda que las personas mayores de 60 años y las personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o inmunodeficiencia deben de permanecer en resguardo domiciliario en forma estricta”, comentó el doctor Baeza Bacab.

“La autoridad federal hace énfasis en que las personas mayores de 60 años que estén en actividades no esenciales deben permanecer en su casa. En este momento epidemiológico en el que estamos es de crecimiento de los casos. En México tenemos más de 1,000 casos confirmados y en Yucatán, 46, afortunadamente sin ninguna defunción. De acuerdo con las notas de prensa, en Yucatán hay 10 enfermos graves y los casos siguen aumentando en forma progresiva y continua el contagio, es el momento de reforzar las medidas de prevención y de resguardo domiciliario para cortar la infección y disminuir y aplanar la curva de la enfermedad”.

Llamado a reflexionar

Sobre la misma pregunta, el doctor Guerrero Flores dijo: “Estamos en la emergencia sanitaria. Esta situación hay que reflexionarla bien y aclarar a la población en general que debe de cumplir de la forma más estricta posible las recomendaciones. Hay que tomar en cuenta que este confinamiento implica que las personas que viven en un domicilio no se expongan al contagio por salir. No deben de ir a un lugar donde hay concentración de personas, a evento masivos, que aunque ya fueron cancelados se pueden dar”.

“Precisamente suspendieron las clases en las escuelas porque había riesgo de propagación. Lo que hay que evitar en esta fase es que la persona salga y vaya a un lugar donde se podría contagiar en el intercambio con otras personas. ¿Esto quiere decir que las personas mayor de edad que acostumbra salir a pasear su perrito, a su mascota ya no pueden salir? La respuesta es sí pueden salir a pasear a sus mascotas porque el virus no vuela por el aire ni está en los árboles. Si la persona no se detiene y no entra a una tienda de conveniencia o farmacia, solo da la vuelta y regresa a su casa, no creo que tenga problemas. Estas medidas no son para que estemos enclaustrados en las casas, pero sí para respetar las disposiciones”.

“Cuando las personas no hacen caso puede pasar lo que ocurrió en China durante la emergencia: metían a su domicilio a las familias y sellaban las puertas y les llevaban alimentos, pero son casos extremos, es cuando la epidemia estaba creciendo. Ahora ya sabemos que tenemos que cumplir las reglas y eso la población tiene que saber que no debe salir ni exponerse al contagio”, puntualizó el médico.

La Secretaría de Salud y los gobiernos estatal y federal diario disponen nuevas medidas. Si se aplican, ¿cuál sería el mejor escenario para Yucatán?

“Ahorita en este momento ninguno es especialista en la prevención y tratamiento del virus porque es nuevo. Ninguno de nosotros tiene soluciones, podemos tener opiniones y buenos deseos, pero si se cumplen, es muy probable que la transmisión horizontal que se da en la población se mitigue y se reduzca hasta cierto punto”, acotó el doctor Guerrero Flores. “Hay que recordar que en ciudades más pobladas como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara se piensa que hasta fines de mayo permanecerá esta contingencia y seguirá con restricciones especiales. Estamos hablando de dos meses más, y tal vez hasta julio empiece a mitigarse en esas ciudades”.

“Pero esto no quiere decir que no pueda acontecer en Mérida, por eso debemos estar preparados para cambiar muchos hábitos y costumbres, muchas cosas de nuestra vida personal y familiar en los próximos dos o tres meses. Tenemos que tener ayuda psicológica, sanitaria y económica y estar observando estrictamente lo que las autoridades de salud nos indiquen”, puntualizó.

Entender y aceptar

Al respecto, el doctor Baeza Bacab externó: “Es muy importante que la población entienda y acepte las medidas que se están generando. El gobierno en estos momentos está tratando de disminuir la transmisión de la infección y esta, solo se puede lograr con la participación de todos los ciudadanos. No solo deben participar algunos, no solo los médicos tienen la responsabilidad de proteger la salud, sino todas las personas, y la única forma de cortar y aplanar la curva del contagio es evitarlo”.

“Leí en el Diario que en los hospitales de Mérida tenemos hasta 778 camas para enfermos graves. Yucatán es un lugar donde el Covid-19 se presenta de forma importante y si hay un contagio masivo se va a saturar el sistema de salud del Estado”, añadió.— Joaquín Chan Caamal

Afectaciones

Si no se respeta el aislamiento, el virus podría afectar a mucha más gente de la que creemos.

También a recién nacidos

El doctor Alejandro Guerrero Flores advirtió que la población debe entender que no solo son las personas con enfermedades de coronavirus y los adultos mayores se enferman de Covid-19, sino también recién nacidos, y se contrae en el período de gestación porque se ha dado el caso que el bebé nace con el virus.

“O todos o nadie”

“Este virus infecta a cualquier grupo de edad, pero repercute más en el grupo de edad avanzada”, señaló. “Con esta picada del barco que está ocasionando el coronavirus, o nos salvamos todos o nadie”.

Síguenos en Google Noticias