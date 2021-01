Riesgos en las redes sociales

Ofrece el Inaip charla enfocadaen la juventud

Por medio de ejemplos de casos conocidos y errores cometidos por personas desconocidas y famosas, Roberto Ruz explicó por qué es necesario cuidar lo que se comparte o publica en redes sociales, no solo por las afectaciones morales que se pueden tener, sino también por los datos personales que otros pueden obtener y los ponen en peligro o vulnerabilidad.

El comunicador y creador del programa “Eres lo que publicas” ofreció ayer por la mañana la conferencia “Sálvate de tus redes sociales”, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, a invitación del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) Yucatán.

María Gilda Segovia Chab, comisionada presidenta del Inaip Yucatán, fue la encargada de dar la bienvenida a la conferencia, la cual se transmitió en la página de Facebook de la institución.

Roberto Ruz abordó diversos aspectos del uso de las redes sociales, desde lo más simple, como el escribir con mala ortografía, lo cual genera una mala imagen, hasta el “grooming”; es decir, personas que se hacen pasar por otras, generalmente para engañar a adolescentes y jóvenes, pedirles fotografías íntimas, por ejemplo.

El ponente indicó que se cree que las redes sociales son gratuitas, pero no, pues se paga a éstas con datos personales, lo cual cuesta seguridad y reputación, entre otros.

Además, recordó que en las redes sociales la privacidad no existe, pues se le da a Facebook, Instagram, WhatsApp o Tik Tok el nombre, correo, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y algo que muchas veces no se toma en cuenta y que es tan poderoso e importante como los datos anteriores, como son la imagen de cada uno, las fotografías personales que se postean.—IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO

Con esas imágenes, explicó, se les dice quiénes son los amigos y familiares, y todos proporcionan la información ya citada a cambio de un servicio que les gusta.

No obstante, manifestó que las redes sociales no son malas, todo está en saber usarlas.

Por ejemplo, dijo, es como tener un auto y manejar a exceso de velocidad y no respetar los altos o los señalamientos en general, lo más seguro es que se acabe teniendo un accidente. Lo mismo ocurre con las redes sociales, la diferencia es cómo las manejas.

Asimismo, alertó sobre no subir imágenes provocativas o inapropiadas, que muestran que se intenta provocar sexualmente. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, quienes lo hacen son vistos por los demás como menos inteligentes, menos confiables y se les considera con menor autoestima.

Hay que tomar en cuenta que “cuando subes tu foto a internet puede llegar a cualquier parte”, incluso a una página de comercio sexual.

¿Qué se puede y debe compartir? Los logros personales, grandes o pequeños, las cosas que les apasionan como la música, hacer ejercicio, el cuidado y amor por las mascotas, las acciones en beneficio del medio ambiente, entre muchos otros.

Advertencia

Roberto Ruz dijo que entre las cosas que no se debe hacer está el compartir fotos cuando se está fuera de casa con toda la familia en un paseo, pues si se toma en cuenta que en las redes están todos los datos, es casi como invitar a un delincuente para que vaya a robar a la casa familiar, sabiendo que no hay nadie y que regresarán hasta dentro de dos o tres días.

Ubicaciones

Hay que evitar revelar la ubicación, no subir o compartir contenido discriminatorio de ningún tipo, sobre todo los que afectan a grupos desprotegidos; tampoco hay que evidenciar el consumo de alcohol o drogas o cualquier otro contenido sensible, por lo que si se quiere tomar una foto en una fiesta en la que se está bebiendo es preferible que no se vean las bebidas o botellas o se puede recortar la imagen antes de compartirla.