Riesgos para dos especies

Langosta y pulpo tendrían la suerte del pepino de mar

En menos de dos años no habría permisos para la captura del pepino de mar, en Yucatán prácticamente se lo han acabado y de continuar practicándose la pesca furtiva en las costas yucatecas, lo mismo podría pasar a futuro con el pulpo y la langosta, según expresaron fuentes oficiales.

Los informantes señalaron que el principal problema, que además es grave y, parecen no entenderlo muchos, es que están depredando las especies de la costa, ya acabaron con el pepino de mar y las que siguen pueden ser el pulpo y la langosta.

Los informantes añadieron que en esto participan algunos pescadores irresponsables o que se puede entender en parte, porque se ven en la necesidad de hacerlo, pero el problema al final no es tanto la penalización, sino de depredación pues están acabando con las especies marinas.

Además esto en gran parte no sucedería si no existieran esos malos empresarios, que se debe aclarar no son todos, pero sí algunos que compran las pescas furtivas que les llevan los pescadores, y además lo mal pagan, a precios muy bajos, dijeron.

“Aquí entran dos partes, el pescador sin permiso, bastante castigado o limitado, que se arriesga con su lancha, gasta en gasolina, con su tripulación y al regresar hay empresarios que no piensan en la conservación de la especie y la ambición del dinero compra bastante bajo el precio que cuando está autorizado”, reiteraron los informantes.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

La pesca furtiva explicaron, es cuando se hace la captura de especies en veda, por ser la temporada en la cual se encuentran en desarrollo, son elementos juveniles, crías o en etapa de crecimiento, eso es lo que más debería preocupar a todos, porque no los dejan llegar a su tamaño normal.

“Ya sucedió con el pepino de mar, se lo acabaron y no creo que en lo menos dos años vaya a darse un permiso, para empezar ya no hay, se acabó y lo poco que queda lo están depredando, pero no lo pueden comercializar aquí, tienen que sacarlo por Cancún ya es difícil comercializar, y lo mismo va a pasar con el pulpo y la langosta más adelante eso es más preocupante”, expresó uno de los informantes.

De un vistazo

Sensibilización

Los declarantes consideraron que ayudaría mucho el trabajar en la parte de sensibilizar a la gente sobre la depredación, sobre todo hacerles ver que “se están acabando a la gallina de los huevos de oro”, y se quedarán sin cómo mantener a sus familias aquellos que dependen del mar, ya hay caso dramático, el pepino de mar, deberían tomarlo en cuenta.