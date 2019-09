Rigoberta Menchú: Las mujeres ya tienen el poder en sí mismas

MÉRIDA.- Con la presencia de la Premio Nobel de La Paz Rigoberta Menchú Tum, la activista Bernice A King, la cantante Joy Huerta y las periodistas Yuriria Sierra y Paola Rojas dio inicio el foro “Las mujeres y la paz”.



Yuriria Sierra fue la primera en tomar el micrófono para resaltar lo alarmante que resultan las cifras de feminicidios en el país.

Los feminicidios, por falta de educación



Posteriormente, Rigoberta Menchú resaltó el papel que tienen los jóvenes en crear un mundo con mayor sentido de la diversidad y más incluyente.

Explicó que la falta de educación es una de las principales causas en los feminicidios.

“Hay quienes tienen una carrera pero después de su graduación los ves cometer el mismo error de alguien que no fue a la escuela”, resaltó.

También dijo que ella no apoya el empoderamiento de la mujer, pues las mujeres ya tienen el poder por sí mismas. “Lo que mi esposo no puede hacer yo lo hago y lo que no puedo hacer se lo encargo, con un poquito de paciencia pero con autoridad”, dijo para desatar los aplausos.

Mujeres, el alma de la nación

Invitó a crear una actitud que permita a hombres y mujeres convivir en el mismo planeta.

En su turno, Bernice A. King, hija del reconocido líder Martín Luther King decidió iniciar su participación de una forma diferente y le pidió a todas las mujeres presentes que se pongan de pie y le diga a la de enfrente una frase que aprendió de su madre. “Las mujeres son el alma de la nación y hay que salvar el alma de la nación”, dijo.

Resaltó que para el éxito de cualquier movimiento social es indispensable que en su conformación hayan mujeres y jóvenes.

También explicó la relevancia de ayudarse entre mujeres e impulsar a las demás, así como de ser intencionales con sus acciones para poder contribuir con la paz en el mundo.

Joy Huerta habló de cómo la sociedad ha estado dominada por el patriarcado y los estereotipos acerca de que lo máximo a lo que aspira una mujer es el matrimonio.

Al borde de las lágrimas, confesó que desde que se convirtió en madre de una niña no hace más que pensar en cómo romper con los estereotipos y brindarle opciones de educación a su hija que contribuyan con la sociedad.

Paola Rojas en el Foro sobre Mujeres y la Paz Joy Huerta en el Foro sobre Mujeres y la paz Karla Iberia Rigoberta Menchú ❮ ❯

Las ponentes concluyeron resaltando la importancia del lenguaje tanto para el respeto como la discriminación, además de “desafiar” a los asistentes a ser intencionales y no sólo quedarse con toda la información inspiradora que escucharon sino ponerse en acción para lograr un cambio positivo.

La jornada continuó con la participación de las Sopranos Mónica Yunus y Camille Zamora, cofundadora de “Sing of hope”, quienes a través de una actividad de respiración armonizaron con los asistentes y compartieron frases para hacer reflexionar sobre el poder del arte en la sociedad.