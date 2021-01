Ríspida sesión del Iepac

Amenazan con pedir se remueva a un consejero

El incumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia en eventos de precampaña, al menos en los últimos realizados en el PRI, fue tema ayer de los institutos electorales federal y estatal.

Sin embargo, en ambos casos señalaron que es responsabilidad de los mismos partidos y las autoridades sanitarias hacer que se cumplan; incluso pesa ahora una amenaza de remoción contra el consejero electoral estatal Roberto Ruz Sahrur por pedir que se sancione el acto priista, excediendo sus funciones.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica protocolos para las actividades de la misma institución, los de los partidos es obligación de ellos tomar las decisiones de protocolos y medidas, y también se los da la autoridad sanitaria. Tienen que cumplir y si hubiera sanciones es esa autoridad la que debe aplicárselas”, afirmó Fernando Balmes Pérez, presidente de la Junta Local del citado instituto en Yucatán.

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) el tema de los partidos que no cumplen las medidas sanitarias fue motivo de largo y ríspido debate, pero entre los señalamientos el consejero Jorge Vallejo Buenfil dejó en claro que el cuidar, obligar o sancionar, si no se cumplen estas disposiciones por la pandemia, son facultades de las autoridades sanitarias, no las electorales.

Como informamos, al menos en el PRI, el sábado y miércoles pasados, se hicieron eventos por el registro de sus candidatos y en ambos actos no se respetaron las medidas sanitarias, sobre todo las de la sana distancia, a pesar de que en esa misma institución se intentó aplicarlas, pero fueron rebasados por los asistentes, con los consiguientes riesgos de contagios.

Ayer tanto en el INE como en el Iepac se realizaron las respectivas sesiones ordinarias de cada mes, de las que informamos en notas aparte, y en el caso de las primeras autoridades al concluir su reunión, en conferencia de prensa, al responder sobre el tema del incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los partidos, Balmes Pérez fue claro al responder: “No me corresponde expresarme sobre ese tema”.

El funcionario precisó que en el INE sí se cuida mucho estos aspectos, cuentan incluso con protocolos especiales que siempre vigilan y exigen se cumpla, pero en el caso de los partidos, es a sus mismos dirigentes a quienes les corresponde hacerlo.

“El INE no regula lo sanitario, cada etapa y actividades del proceso en el INE tienen su regulación protocolaria, todas, pero en los partidos, es a ellos a los que les toca hacerlo y esperamos que lo hagan, están obligados a cumplirlo, como todos. Lo más que podemos hacer, y lo seguiremos haciendo, es pedirles que cumplan”, dijo.

En el caso del Iepac fueron más allá, porque se incluía en el orden del día de su sesión vespertina, al aprobar acuerdos que incluyan protocolos de seguridad sanitaria, y precisamente cuando discutían uno de esos puntos el consejero Ruz Sahrur expuso el hecho de que recientemente los partidos realizaron actos de campaña sin respetar las medidas sanitarias, lo cual no es correcto; entonces hubo quienes dijeron que se refirió precisamente a los eventos del PRI y que debería ser sancionado.

Al insistir incluso en que se debe proceder contra quienes no cumplan estas, medidas citó que una consejera electoral de otro estado dijo que no les compete, y que sería como si vieran envenenar un río, de lo que no les corresponde sancionarlo, lo cual calificó como declaraciones pusilánimes, porque sí deben hacer algo.

De inmediato los representantes de los partidos hablaron para protestar contra el consejero, primero por comentarlo de manera general, cuando la mayoría sí cuida e stas medidas, luego porque si le consta que se cometió una violación a la ley como dijo, debe denunciarlo, todo funcionario público que se entere de un ilícito tiene la obligación de denunciarlo.

Al comentario que hiciera en el sentido de que él ofreció recientemente una conferencia en la que participaron alrededor de 7,000 personas, pero fue virtual, precisamente para cuidar las medidas sanitarias, los representantes de partidos aprovecharon para recordarle que lo hizo en horarios de trabajo, cuando debería estar trabajando en el instituto electoral, o visitando los consejos municipales donde sesionan con hacinamiento, sin cuidar estas medidas, “para criticar debe empezar por su casa”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Los demás consejeros coincidieron con Ruz Sahrur en que se debe cuidar y exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias, pero Vallejo Buenfil precisó que eso no les corresponde como autoridades electorales, esa es competencia y obligación de otras instancias, concretamente las sanitarias, hacer lo que propone su compañero, sería ir más allá de lo que la ley les confiere.

Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del IEPAC, añadió que incluso el hacer acusaciones como las vertidas por el consejero podría ser motivo de su recesión, lo cual aprovecho Mario Farfán Estrada, representante del PRI, para pedir una disculpa pública a su partido y a la consejera que calificó de hacer declaraciones pusilánimes, o promovería su remoción.