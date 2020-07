Ríspida sesión y discusión a gritos

Deciden posponer el dictamen de un tema de seguridad

En ríspida sesión, donde fue necesario un receso para calmar el ánimo de los diputados que discutían a gritos, siguió avanzando ayer la legalización del funcionamiento de los mototaxis y tricitaxis en el Estado, y quedó pendiente por dictaminar el Sistema Estatal de Seguridad Vial y el Observatorio de Seguridad Vial.

Lila Frías Castillo, presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e infraestructura, explicó que por fin se emitieron los dictámenes para reformar la Ley del Transporte del Estado, agregando incluso nuevos capítulos como el de Transporte Alternativo, en el cual ya se reconocen oficialmente los servicios de mototaxis y tricitaxis, lo que implica se les otorguen placas de Yucatán.

La diputada del PRI también informó que, se emitió el dictamen de forma unánime para que los vehículos que prestan el servicio de transporte de pasajeros cuenten con aparatos que puedan ser rastreados por satélite, dispositivos de alarma al alcance del pasajero y enlazado con los cuerpos de seguridad que los atiendan apenas se activen.

Ahora solo falta que estos dictámenes de reformas a la ley del Transporte se turnen a la siguiente sesión plenaria, que pudiera ser de manera extraordinaria en el transcurso del presente mes de julio, para su aprobación final, que, se espera, sea por unanimidad.

El único punto que quedó pendiente para dictaminar en una siguiente sesión, y fue causa de la discusión a gritos entre la diputada Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, y Miguel Candila Noh, de Morena, fue la creación del Sistema Estatal de Seguridad Vial y el Observatorio de Seguridad Vial, lo que en opinión del legislador Luis Hermelindo Loeza Pacheco tuvo una “solución salomónica”.

La discusión surgió cuando Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN, propuso que se consulte esta propuesta —de las diputadas de Movimiento Ciudadano— a la Secretaría de Seguridad Pública, por ser la autoridad rectora en la materia. Milagros Romero se manifestó en contra al recordar que esta iniciativa se presentó y empezó a trabajar desde el 14 de enero de 2019, hace año y medio, tiempo suficiente para que todos los interesados se hubiesen manifestado.

“El hecho de que en la Federación no se hubiesen puesto de acuerdo sobre este tema, no quiere decir que eso deba ser el parámetro para nosotros, que el Congreso Federal no lo haga, nosotros tampoco lo hagamos”, puntualizó la diputada.

Para responderle, Candila Noh se manifestó a favor de la propuesta del diputado panista, de darle tiempo a que opine sobre esta propuesta a la SSP, pero al insistir la diputada en que se dictamine de una vez, el legislador dijo que en su misma iniciativa su compañera dice cosas que ahora contradice, y la llamó mentirosa, lo que enojó a Milagros Romero.

La legisladora empezó a rebatirle a gritos, reclamando sobre todo que no permitía que le digan chismosa.

Ante esta situación Lila Frías Castillo, del PRI, decretó un receso para restablecer el orden y pedir a los diputados que se calmen.

Una vez todos en calma, se reanudó la sesión.

Para acabar con el problema, la misma Lila Frías pidió posponer el dictamen de estos asuntos y darle a la Secretaría de Seguridad un plazo de 24 horas, no una semana como se pedía, para que emita su opinión sobre esta iniciativa del Sistema Estatal de Seguridad Vial, y volver a sesionar el jueves solamente para dictaminar este punto, con o sin la opinión de la dependencia de seguridad.

Eso fue calificado por el diputado Loeza Pacheco como “una buena y salomónica decisión”.

Posteriormente, en la Comisión de Salud y Seguridad Social, se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley para la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, así como a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y la Ley de Salud.

Las reformas proponen que en ningún momento se podrán negar los servicios de salud a un paciente por no haber donado sangre, al igual que los bancos de sangre garanticen todos los derechos, la seguridad y buen ejercicio de la donación, impulsando la cultura de hacerlo voluntariamente.

En el caso de las donaciones de órganos, se propone aumentar la posibilidad y número de donantes fallecidos, y se continuó el estudio de la iniciativa para expedir la Ley de Atención Integral de Cáncer de Mama, propuesta por la diputada del PAN Rosa Adriana Díaz Lizama.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

