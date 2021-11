“Hasta donde sé, no hay nada”; Rogerio Castro habla de alianza con excandidato

No son tiempos para estar pensando en alianzas electorales, actualmente se debe de pensar en alianzas para sacar adelante al país, al estado, afirma Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit, y quien fuera aspirante a la candidatura para gobernador por Morena en 2018.

“La única alianza real y oficial que hoy se conoce en política fue la que hicieron el PRI, PAN y PRD en las pasadas elecciones, y no les funcionó, al menos no para las gubernaturas, no ganaron ninguna, solo algunas alcaldías, y Morena sí, quizá por eso los priistas ahora piensen en hacer alianza con nosotros, el Primor que dicen, pero hasta donde sé, no hay nada”, añadió.

Piensa más en alianzas por el país

Entrevistado en la redacción de Diario sobre las declaraciones de Mauricio Sahuí Rivero, ex candidato priista perdedor a la gubernatura, en el sentido de promover un frente político entre Morena y el PRI para las próximas elecciones, Castro Vázquez dijo que estos son tiempos más para hacer alianzas por el país, como las que hace el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de otros partidos, como aquí en Yucatán.

“Además si hubiese que hacer alianzas, desde la óptica que tengo, debe ser para construir, no pensando en hacerlo contra alguien o algo, no por ser opositores, sino por proyectos, pero insisto, aunque yo no soy dirigente de partido, creo que estos no son tiempos para hablar de alianzas electorales”.

El ex diputado federal de Morena comentó que en todo caso se debe consultar a la gente, que los ciudadanos decidan, como se prepara actualmente la consulta para preguntar a la ciudadanía, si quieren que el gobierno federal actual continúe trabajando como lo hace ahora, llevando los apoyos de manera directa al pueblo, sin intermediarios.

Sobre la posibilidad de que vuelva a intentar ser candidato de Morena para la gubernatura en 2024, el morenista respondió que no es de la idea de autodestaparse, en el proceso anterior cuando lo intento, fue porque lo invitaron en su partido a hacerlo, y al final llegó a un acuerdo con Joaquín Díaz Mena para que él sea el postulado, era un momento histórico y había que hacer lo mejor por la causa.

Castro Vázquez niega ser aficionado al poder

“En mi espíritu democrático no me aficiono por el poder, si creen que en algo puedo servir para hacer crecer el movimiento, por supuesto que lo aceptaría, pero solo si me invitan y piensan que de verdad la gente quiere que yo lo sea”, puntualizó.

En cuanto a la probabilidad de que el priista pueda ser candidato de Morena, Castro Vázquez consideró que eso es una decisión de su partido, pero en su opinión en Morena hay buenos cuadros no es necesario buscar otros afuera, está por ejemplo la ex alcaldesa de Valladolis Alpha Tavera, la diputada local Jazmín Villanueva Moo, el ex candidato a la alcaldía de Mérida Fernando Xacur y otros más.

“Pero en todo caso, insisto, la mejor forma de resolverlo, de decidirlo es preguntándole a la gente que quiere, hacer encuestas, para pedirle su opinión a la ciudadanía, que esta diga a quien quiere”, indicó, porque hoy el movimiento se ha vuelto tan importante, que ya son muchos los que quieren sumarse, por eso mejor que se consulte a la gente, que no se haga de esto un maniqueo”, dijo.

Incluso —continuó— de todos esos que se quieren sumar al movimiento lo importante sería saber, porque se quieren sumar, para qué, si es por idea de la transformación en positivo estaría bien, porque también puede sonar atractivo, y no conviene dividir al país, más ahora que se trabaja en las reformas eléctrica y política, son tiempos de transformar.

De un vistazo

Tiempos

Al retomar el tema de las alianzas políticas, el entrevistado reiteró que no son los tiempos para eso, y “la que se cocinó en política” durante las pasadas elecciones, fueron las del PRI, PAN y PRD, que no funcionó, fue la única oficial que se sabe.

Intento

“Quizás también la gente, las bases del PRI ya no están de acuerdo con esa alianza, y consideran que sería mejor, les iría mejor con Morena”, afirmó