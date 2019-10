Rostros de la corrupción

La lucha contra el flagelo, como una moneda en el aire

Es muy temprano para conocer un balance de la estrategia del gobierno federal contra la corrupción. El presidente López Obrador dice que ya no existe ese fenómeno, se va al extremo, pero la verdad es que hay que esperar unos años más para saberlo, afirma Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores.

Durante una entrevista, de la que anteayer publicamos la primera parte, el expresidente del Instituto Federal Electoral informa que hace dos semanas se dio a conocer un estudio preliminar llamado Barómetro de la Corrupción, basado en una pequeña encuesta de percepción de la gente sobre lo que ocurre en México.

“Allí se ve una mejora en la percepción de la gente sobre una reducción de la corrupción, pero es percepción, no una realidad”, añade. “El mismo fenómeno ocurrió en 2001, cuando (Vicente) Fox llegó a la Presidencia y la percepción fue que se estaba reduciendo la corrupción, pero después la gente se dio cuenta de que este problema regresó a sus niveles originales”.

“Por tanto, habrá que ver si esta percepción se sostiene en el tiempo”.

A una pregunta, el director general de Integralia señala que no hay razones para pensar que sí hay una baja efectiva en ese flagelo, pero precisa: “Déjame darte señales de por qué sí puede reducirse y señales de por qué no puede reducirse”.

Y detalla:

—¿Por qué se puede reducir la corrupción? Porque me parece que la imagen y el ejemplo de López Obrador pueden tener un efecto inhibidor. El Presidente es una persona austera, es su estilo. Es una persona que no ha dado muestras de querer amasar una fortuna personal, ni de tener bienes inmobiliarios. Ese estilo austero seguramente va a generar inhibición en sus colaboradores, en los gobernadores, y muchos querrán tener un estilo menos sujeto al dispendio como ocurría en el pasado.

—Segundo: se están observando procesos penales contra algunos funcionarios de alto nivel, algo que no se había visto en décadas. No sabemos si eso será permanente o se trata de eventos aislados. No lo sabemos, pero sí podrían tener también un efecto inhibitorio.

—Y tercero: el Presidente ha introducido algunos cambios legales que pueden generar riesgos a la certeza jurídica, como la extinción de dominio, como la clasificación de la corrupción como un delito grave, como el combate al negocio de las empresas factureras. Ciertamente, una vez funcionando esas medidas generan riesgos, pero también pueden inhibir la corrupción.

¿Por qué no?

La otra cara del tema, de acuerdo con el doctor Ugalde, es que no pueda reducirse la corrupción. Y expone sus puntos de vista sobre esa posibilidad:

—¿Por qué no? porque creo que López Obrador es muy ingenuo al pensar que es suficiente decretar el final de la corrupción para que eso sea así.

—Segundo: él tiene fe en que la honestidad del pueblo lo va a acompañar. Esto es una ingenuidad porque la honestidad no es una de las principales características de los mexicanos.

—Tercero: su gobierno es muy desordenado, hay poca planeación, se están haciendo muchas asignaciones (de contratos) por la vía directa, sin licitaciones, y no hay una evaluación de políticas públicas.

—Todo este desorden en la ejecución de programas de gobierno propicia, por supuesto, la corrupción.

Apenas un ejemplo

El entrevistado se refiere a reciente caso que ilustra “esta fe del Presidente en la honestidad de la gente sin planeación”. Se trata de la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), aunque el jefe del Ejecutivo federal ya anunció que canalizará 20 mil millones de pesos al mantenimiento de las escuelas.

“Para ello se creará un comité de cinco personas (en cada plantel), un comité de padres de familia”, agrega. “El presidente y el tesorero de cada comité recibirán fondos para pintar la escuela, para baños, etcétera. Los montos que recibirá el comité en cada colegio variarán de 100 mil a 500 mil pesos… Depende del número de alumnos”.

“López Obrador dice que esto es mejor porque los padres van a ser honrados, que las burocracias que antes se aliaban con los constructores se robaban el dinero. La pregunta es: ¿acaso estos comités de padres de familia, de decenas de miles de escuelas, van a poder administrar correctamente 100,000, 200,000 ó 300 mil pesos? ¿Van a saber cuál es el mejor material, cuáles son los mejores instrumentos? Sobre todo, ¿no va a haber tendencia a la corrupción? En zonas muy remotas, con muy poca participación, ¿se podrá garantizar la honestidad en el manejo de los fondos?”

El expresidente del IFE recalca que es solo un ejemplo de cosas que son ilusorias, “un poco ingenuas”.

“Muchos dirían que es realmente una treta clientelista de reparto de dinero para crear comités escolares que luego sean instrumentos político-electorales”, puntualiza.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Escenarios Proyección

Luis Carlos Ugalde menciona proyecciones de Integralia para los próximos años:

No es algo inédito

“Vamos a ver un Presidente con altas tasas de aprobación, independientemente de los resultados de su gobierno. Por cierto, las tasas de aprobación de Fox y Calderón también eran muy altas y robustas y lo fueron hasta el final de sus gobiernos. Las de López Obrador están un poco arriba —por cinco, seis o siete puntos—, pero no son un hecho inédito en la historia política de México. Carlos Salinas también tuvo muy altas tasas de aprobación de su gobierno”.

Aprobaciones diferentes

También dice que con el paso del tiempo la ciudadanía puede empezar a desaprobar algunas cosas si ve malas señales, como un aumento de la inseguridad o la pérdida de más empleo. Lo mismo ocurrirá si empiezan a brotar casos de corrupción, sobre todo a nivel local. Y entonces se empezará a generar una diferencia entre la aprobación de la persona y la aprobación de su gobierno, y eso significa que en algún momento puede haber un divorcio entre el cariño del Presidente y los votos de los candidatos de Morena… Que la gente siga aplaudiendo al Presidente pero no necesariamente vote por los candidatos de Morena en 2021.