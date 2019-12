“Rudos contra técnicos”

Llamado de un ex líder empresarial a la participación

La elocuencia de los poetas. La claridad de los argumentos. El aplomo de la experiencia. Con estas herramientas, Antonio Sánchez Díaz de Rivera alerta: no sólo vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Somos parte de una globalización con aspectos positivos y negativos.

Un cambio de época con crecimiento tecnológico, con conciencia de la responsabilidad que nos toca en sociedad y medio ambiente. Pero hay quienes parecen ir a contracorriente, señala.

Al empresario, ex político, ex funcionario federal de alto nivel, ex líder empresarial y, por si fuera poco, poeta, le han tocado las duras y las maduras. Fue subsecretario de Educación en el sexenio de Vicente Fox, con Josefina Vázquez despachando desde la SEP, en la época de los primeros escarceos por hacer más eficiente y constructiva la educación pública.

Pero sin duda la mayor orla en su currículum, la que lo lleva aquí y allá dando conferencias, es haber sido presidente nacional de Coparmex cuando México vivió el momento de más impacto sociopolítico en los últimos 30 años (sin contar la llegada de López Obrador al poder): el último, turbulento año de Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia, y el primero de Ernesto Zedillo.

Sánchez Díaz de Rivera encabezaba el gremio empresarial —que finca su prestigio, entre otras cosas, en hacerle frente al poder— cuando estalló el conflicto zapatista en Chiapas y cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado en plena campaña electoral. Fue también el presidente de la Coparmex que se le plantó a Zedillo para negar el aval del sindicato patronal al aumento de 50% al IVA. Sí, ese que se recuerda por la famosa “Roqueseñal” en marzo de 1995.

Así que algo le sabe al tema de los problemas nacionales don Antonio.

Ante él, un público ávido de escucharle. Todos conocen sus credenciales, algunos de los presentes incluso fueron sus compañeros de lucha desde la trinchera de Coparmex. Se pasea por el salón con la desenvoltura de un amigo de la familia.

El cronista otea a la concurrencia y confirma que el reparto de géneros es un 50-50 matemáticamente perfecto. El Iepac otorgaría un diez en materia de equidad de género a este grupo que asistió el lunes pasado a Lugardas 32 a escuchar al hoy director de vinculación de la UPAEP, invitado por el Consejo de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) Mérida, que preside María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer.

Ante ese público y con su bagaje, “Antonio”, “Toño”, “don Antonio”… alerta: México atraviesa un momento de incertidumbre, en el que no están claras las razones de las decisiones: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el tren maya.

Además. hay un ataque, un debilitamiento de los órganos autónomos, dice. Peor aún, ese ataque proviene desde el poder.

Su lectura en el avión rumbo a Mérida, confiesa, fue “Hacia una economía moral”, el nuevo libro del presidente López Obrador. Desde sus páginas, dice, se ataca a las “organizaciones supuestamente no gubernamentales” y a la “llamada ‘sociedad civil’” (pág 40).

Se está limitando el estado de derecho. Y lanza la analogía: “Estamos en una lucha entre técnicos y rudos”.

Pero como hay que proponer, después de plantear el diagnóstico global y nacional, señala:

—Tenemos que lograr e impulsar el desarrollo integral, la participación ciudadana, educación, empresas productivas con responsabilidad social, instituciones y estado de derecho.

Lo anterior va de la mano con transitar hacia un nuevo modelo económico, a una economía social de mercado, una economía social y solidaria, de bien común.

Una buena propuesta es un modelo que se aplica en Perú, en el que confluyen tres grupos con igual participación en el desarrollo de la nación: partidos políticos con representación en el Congreso, organizaciones de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, expone.

Sin embargo, lo principal, la clave es participar.

—En México no participamos, y cuando no se participa quedamos desnudos frente al poder –subraya, e invita a actuar participativamente en círculos concéntricos, “con quienes tenemos más cerca, porque no le hablamos ni al vecino y ya queremos resolver los problemas nacionales”.

Y hace una recomendación más. Ante los ataques hay que ser creativo. “Tenemos que hacer judo: usar la fuerza del contrario a tu favor”.

A pregunta expresa sobre cómo pueden involucrarse los jóvenes, propone que participen con su grupo, “reúnanse, sin celulares de por medio, a analizar algún tema, cualquiera que este sea.

“Apretar un botón, dar ‘like’ no significa participar”.

La presidenta local de USEM aprovecha el momento para invitar a los jóvenes a acercarse a la Unión.

Poeta al fin, Sánchez Díaz de Rivera concluye su charla con los versos con que cerró su participación en la gira de ex presidentes de Coparmex en agosto pasado. Aclara que el poema no es suyo.

“Al poeta —dice— le da alegría por unos y tristeza por otros:

“La alegría de los que no abandonan la barca /

aunque no abunde la pesca.

La tristeza por aquellos que al menor trueno se espantan /

y recogen sus redes por una nube que pasa.

La alegría del que quiere ser cabeza de manada /

aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada.

La tristeza por esos que se conforman y callan /

aunque les pongan al cuello un collar y una campana”.

Implícitamente, el expositor rindió así un tributo a Alberto Cortez. Los versos son un fragmento del poema —¿qué otra cosa son sus canciones sino poemas?— “Quien quiera beber conmigo”, del recientemente fallecido autor argentino.— Olegario M. Moguel Bernal