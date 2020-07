Sábado con 181 nuevos contagios y 27 muertes por Covid-19 en Yucatán

Las autoridades de salud del estado informaron que este día se sumaron 181 nuevos contagios, además se confirmaron 27 lamentables fallecimientos por Covid-19 en Yucatán.

Casos en Yucatán

Son 8,503 casos positivos . 97 de los cuales son de otro país u otro estado.

. 97 de los cuales son de otro país u otro estado. 6,628 pacientes ya se recuperaron : no presentan síntomas ni pueden contagiar.

: no presentan síntomas ni pueden contagiar. En total, son 979 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

a causa del Coronavirus. 388 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves. 508 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total.

Nuevos contagios

124 en Mérida

7 en Temozón y Valladolid.

5 en Kanasín y Tekax.

4 en Motul.

3 en Ticul.

2 en Halachó y Tizimín.

2 foráneos.

Se reporta un nuevo caso en: Acanceh, Baca, Cacalchén, Chemax, Chikindzonot, Dzemul, Dzitás, Hunucmá, Izamal, Maní, Mocochá, Peto, Río Lagartos, Sudzal, Teabo, Tecoh, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpéual y Umán.

Datos sobre los fallecidos en Yucatán

1.- Femenino 31 años de Mérida DM

2.- Femenino 60 años de Progreso HAS

3.- Femenino 94 años de Campeche HAS

4.- Masculino 65 años de Mérida HAS

5.- Masculino 63 años de Mérida HAS

6.- Masculino 44 años de Kanasín Obesidad

7.- Femenino 54 años de Mérida DM

8.- Masculino 56 años de Kopomá HAS

9.- Masculino 68 años de Mérida HAS/IRC/Tabaquismo

10.- Masculino 59 años de Mérida DM

11.- Masculino 68 años de Mérida HAS/DM

12.- Femenino 68 años de Umán Obesidad/DM

13.- Masculino 56 años de Tecoh Sin comorbilidades

14.- Masculino 45 años de Mérida DM/Obesidad

15.- Masculino 89 años de Hunucmá DM/EPOC/HAS/IRC

16.- Masculino 70 años de Motul HAS

17.- Masculino 67 años de Mérida HAS/Obesidad

18.- Femenino 65 años de Mérida DM

19.- Masculino 57 años de Tixcacalcupul Tabaquismo

20.- Masculino 77 años de Temozón DM

21.- Masculino 71 años de Progreso HAS

22.- Masculino 83 años de Maxcanú HAS/Tabaquismo

23.- Masculino 70 años de Acanceh Sin comorbilidades

24.- Masculino 48 años de Valladolid Tabaquismo

25.- Masculino 61 años de Valladolid HAS/Obesidad

26.- Femenino 55 años de Mérida Obesidad

27.- Masculino 79 años de Mérida Sin comorbilidades

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).