Sábado con 9 fallecidos y 113 contagios de Covid-19 en Yucatán

MÉRIDA.- Las autoridades informaron que este sábado se sumaron 113 nuevos contagios, además de 9 lamentables fallecimientos.

Fueron 5 hombres y 4 mujeres en un rango de edad de 44 años a 78 años; de los cuales 7 residían en Mérida, 1 en Valladolid y otro en Tizimín.

1.- Masculino 64 años de Mérida HAS/DM/IRC

2.- Masculino 76 años de Tizimín HAS

3.- Femenino 60 años de Mérida Obesidad

4.- Femenino 78 años de Valladolid HAS/Obesidad

5.- Femenino 61 años de Mérida HAS/DM/Obesidad

6.- Femenino 61 años de Mérida HAS/DM

7.- Masculino 45 años de Mérida HAS

8.- Masculino 44 años de Mérida IRC

9.- Masculino 72 años de Mérida HAS

25,595 son positivos . 219 de los casos son de otro país u otro estado.

. 219 de los casos son de otro país u otro estado. 21,931 ya se recuperaron , no presentan síntomas y ni pueden contagiar.

, no presentan síntomas y ni pueden contagiar. 683 pacientes se encuentran estables y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves.

y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves. 6,879 casos de vigilancia centinela.

148 se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total.

y en aislamiento total. 63,990 casos sospechosos.

El rango de edad es de un mes a 99 años.

Yucatán registra 2,833 muertes por Covid-19.

Hoy se detectaron 113 nuevos contagios de Coronavirus en Yucatán:

67 en Mérida,

13 en Progreso,

12 en Chichimilá,

5 en Tekax y en Tizimín,

2 en Umán y Valladolid,

1 en Chapab, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Izamal y Kanasín, y

1 foráneo.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 15,271 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 18 de diciembre), que viven en:

4,464 en la zona Norte

4,225 en la zona Oriente

1,430 en la zona Centro

2,004 en la zona Sur

3,148 en la zona Poniente

