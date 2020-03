Sahuí: “Tenemos todas las condiciones para volver”

“No tengo obsesión por algún cargo, pero no me niego”

El excandidato del PRI a la gubernatura Mauricio Sahuí Rivero tuvo su segunda reaparición pública en menos de un mes, y manifestó que tendrá mayor participación partidista para apoyar al tricolor en los próximos procesos electorales.

“Tenemos todas las condiciones para volver al triunfo electoral, hay una gran militancia, hay dirigentes y personas con perfiles que tienen todo para salir adelante en las próximas elecciones”, dijo el exfuncionario en entrevista en la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, de lo que informamos en nota aparte.

“Tenemos que demostrar a la ciudadanía que sabemos tener buenos resultados, que tenemos mucho para dar, y este crecimiento y desarrollo que se ve en Yucatán no es producto de la casualidad, es un trabajo del PRI”.

Sobre si ve que la ciudadanía está decepcionada de los gobiernos federal y estatal a un año de trabajo, dijo: “Cada quien observa si en el ejercicio de gobierno cumplen con las expectativas que generaron, los propios ciudadanos ven acciones y políticas públicas que generan calificativos y eso se reflejará en los próximos procesos”.

“Si la sociedad aprueba lo que se ha hecho, pues muy probablemente se manifieste en un refrendo en el apoyo a distintos partidos que tiene el gobierno; si no es así, muchas veces la sociedad manifiesta su desencanto a través de las urnas y creo que es parte del proceso que nos tocará ver”.

“Yo aspiro que en Yucatán y México tengamos las condiciones que permitan consolidar nuestro desarrollo y calidad de vida, pero también la generación de oportunidades en la propia dinámica de desarrollo socioeconómico en el Estado”, reiteró.

Sahuí Rivero, quien tuvo una primera aparición pública durante su cumpleaños el 8 de febrero pasado, dijo que no tiene ninguna obsesión para aspirar, ocupar o competir por algún cargo de elección, pero “no me niego a nada, no son los momentos y eso lo definirá mi partido político”.

“Independientemente de cuál sea el nivel de participación, lo que si haré desde la trinchera más modesta es apoyar a todos los que sean candidatos o candidatas”, acotó.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

