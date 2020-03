"Salir a pasear" mientras porta Covid-19 no es delito en Yucatán

Salir a pasear, sin implicaciones legales, señalan

Que una persona esté consciente que tiene coronavirus y aun así sale a pasear no es un delito. Al menos en Yucatán no se puede proceder legalmente.

“Mientras no exista una determinación de una autoridad competente que diga que se prohíbe la salida de las personas a la calle, no puede haber implicaciones legales”, afirma José Enrique Franco Carrillo, presidente del Colegio de Abogados de Yucatán.

“Mientras no exista una determinación de la autoridad que señale expresamente la prohibición, cualquiera puede salir”, reitera el abogado. “Si se fija uno, ahorita son puras recomendaciones: No salgas, quédate en casa… pero no es ningún dictamen legal que la autoridad haya expedido”.

Añade que por eso la gente sigue saliendo.

Caso contrario sería si hubiese una orden como en otros países, donde solo pueden salir para ir a la farmacia o adquirir alimentos.

En España, por ejemplo, donde la cifra de muertos ya supera los 4,000, hay multas hasta para quien saque a pasear a su perro más del tiempo permitido; en Francia, las sanciones para quien desafíe las órdenes de confinamiento, ronda de 135 a 3,700 euros, y en Italia, si un ciudadano sabe que tiene covid-19 y aun así sale a la calle podría alcanzar hasta 20 años de cárcel.

Alemania, Taiwán Singapur, Israel, Argentina, Colombia y California, Estados Unidos son otros lugares que han establecido sanciones. —Iván Canul Ek

En México, concretamente en Puebla, comenzó a circular información de que se impondrían multas de 1,700 a 86,000 pesos a las personas que sabiendo que están enfermad de Covid-19 salen a la calle e infectan a otros.

En términos laborales, el abogado Franco Carrillo señala que tampoco puede despedirse a una persona que tiene Covid-19 y se presenta a trabajar “porque ante todo la persona va a alegar que no tenía la restricción de presentarse al trabajo. Mientras no tenga una prescripción médica donde se le indique que debe permanecer en reposo, no lo puede hacer; ahora bien, teniendo el dictamen médico que le diga que no se presente y aun así lo hace, entonces sí, porque sí va a originar afectación a la fuente de trabajo”.

Con relación a si una persona puede denunciar a un conocido o vecino que tiene Covid-19 o podría ser sospecho, el abogado señala que la denuncia anónima sería la indicada.

“Lo que pasa es que si acusas a alguien y resulta que no (tiene la enfermedad), el daño que le pueda causar a la persona que dicen que tiene y no lo tiene, y aunque lo tenga también porque la puede estigmatizar, podría tener una repercusión y podría volverse, de alguna manera, una difamación que le pudiera afectar”.

Incapacidad

