Salud reporta 168 contagios

Otras 21 muertes deja en Yucatán el coronavirus

Ayer se detectaron 168 nuevos contagios de coronavirus en Mérida, reportó la Secretaría de Salud estatal (SSY).

En total son 10,743 casos positivos, 119 de los cuales son de otro país o estado.

Ya se recuperaron 8,349 pacientes: no presentan síntomas ni pueden contagiar.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 5,875 contagiados de coronavirus (casos acumulados al 3 de agosto): 1,420 en la zona norte, 1,593 en el oriente, 599 en el centro, 971 en el sur y 1,292 en el poniente.

Se registraron 21 fallecimientos por la enfermedad. Las siglas son: hipertensión arterial sistémica (HAS), diabetes mellitus (DM), insuficiencia renal crónica (IRC), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sin comorbilidades (SC).

Los pacientes finados ayer son una mujer de 63 años, de Mérida, con DM y HAS; mujer de 67 años, de Kanasín, con DM y HAS; hombre de 63 años, de Mérida, con DM y HAS; mujer de 70 años, de Mérida, con HAS, y hombre de 77 años, de Mérida, con DM, IRC y HAS.

Asimismo, una mujer de 65 años, de Mérida, con HAS, DM, inmunosupresión y obesidad; hombre de 72 años, de Mérida, con HAS, DM e IRC; hombre de 70 años, de Dzidzantún, con HAS y EPOC.

También una mujer de 58 años, de Santa Elena, con DM y HAS; mujer de 84 años, de Campeche, con EPOC; mujer de 65 años, de Mérida, con DM, HAS e IRC; y hombre de 56 años, de Baca, SC.

De igual manera, un hombre de 71 años, de Izamal, con DM y HAS; hombre de 81 años, de Mérida, SC; mujer de 86 años, de Mérida, con enfermedad cardiovascular; mujer de 64 años, de Tinum, con DM y HAS, y hombre de 61 años, de Quintana Roo, con DM y obesidad.

Por último, un hombre de 79 años, de Valladolid, con HAS; hombre de 66 años, de Ticul, SC, y un hombre de 72 años, de Tizimín, SC.

Suman 1,272 las personas fallecidas a causa del coronavirus; 529 pacientes están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Además, 593 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años.

De un vistazo

Martes con 168 contagios

De esos casos, 97 fueron en Mérida, 15 en Tekax, 6 en Ticul, 5 en Umán, 4 en Kanasín, 3 en Oxkutzcab, Progreso, Tizimín y Yaxkukul, 2 en Acanceh, Dzilam González, Hocabá, Izamal, Timucuy, Tzucacab y Valladolid, 2 foráneos, y 1 en Akil, Calotmul, Cansahcab, Celestún, Chocholá, Chumayel, Ixil, Maxcanú, Seyé, Opichén, Samahil, Tekantó y Tunkás.