Sancionarían a 2 diputadas locales

No se presentan aún al Congreso estatal las del MC

Hasta ayer las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) seguían sin aparecer en el Congreso del Estado y todo parece indicar que tampoco han justificado sus inasistencias a las últimas sesiones plenarias, declaró ayer Enrique Castillo Ruz, presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo.

El diputado priista recordó que tanto Silvia López Escoffié como Milagros Romero Bastarrachea, ambas legisladoras de MC, presentaron con un día de anticipación escritos en los que piden se les conceda permiso para no asistir, por ausencia justificada, pero no precisan cuál es esa justificación.

Ambas diputadas locales no asisten al Congreso desde el 26 de diciembre pasado; incluso no asistieron a las sesiones plenarias del día 30 de ese mismo mes, en las cuales se discutió y aprobó el paquete fiscal del Estado, ni a la solemne del miércoles pasado.

Castillo Ruz precisó que el artículo 47 del reglamento de la Ley de Gobierno del Congreso establece que los diputados que no asistan a las sesiones tienen cinco días hábiles a partir del día siguiente de la reunión plenaria para presentar su debida justificación.

El legislador añadió que el artículo 46 establece que las inasistencias de los diputados a sesiones del pleno o a la diputación permanente se justificarán solo por las siguientes tres causas:

I) Enfermedad u otros motivos de salud, II) Gestación y maternidad, y III) El cumplimiento de encomiendas autorizadas por el presidente del Congreso, el presidente de la Junta de Gobierno o de alguna comisión a la que pertenezca.

Se precisa en el reglamento que las justificaciones deben presentarse debidamente fundadas y firmadas.

El presidente del Congreso dijo que al menos él no les ha encomendado comisión alguna para que se ausenten tantos días y que solicitará a la secretaría general le informen si ya presentaron sus justificaciones, pues desconoce si ya lo hicieron.

Para quienes se ausenten sin justificación a una sesión, se le descontará lo correspondiente a tres días de su dieta mensual, según establece el mismo reglamento, y hasta ahora son dos sesiones a las que faltaron.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Se espera hoy asistan

Hasta ayer por la tarde las diputadas de MC no habían manifestado que no asistirían otra vez a la sesión solemne de hoy viernes, de modo que se esperan que por fin aparezcan, luego de no asistir a las últimas plenarias.

Sesión solemne

La sesión solemne de hoy es para entregar la medalla “Héctor Victoria Aguilar”, como cada año, a yucatecos que destacan por su trabajo a favor del Estado.