Saqueo en dos casas de playa

Electrodomésticos y otros artículos, entre lo robado

PROGRESO.— Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Estatal Investigadora y Fiscalía estatal investigan el robo cometido a dos casas de veraneo en la orilla del playón poniente, en la calle 29 entre 112 y 114 de la colonia Vicente Guerrero.

Por lo menos una de las casas visitadas por los ladrones fue desvalijada por completo: se llevaron los electrodomésticos como estufa y refrigerador, muebles y otros objetos de valor.

En la otra casa los dueños aún no evaluaban el monto de lo robado. Dijeron que los rateros se llevaron electrodomésticos y muebles, aunque no ofrecieron más detalles para no entorpecer las investigaciones.

Los dos predios son los números 316-A y 316, están juntos, tienen frente en la calle 29 y por el playón poniente. Se ubican cerca de la esquina de la 112, de modo que se tiene acceso al área de la playa.

Se presume que el robo fue cometido el fin de semana y los dueños se enteraron ayer martes. Personas que los conocen les avisaron y ellos se trasladaron al puerto para constatar el hurto.— GABINO TZEC VALLE

De un vistazo

Diligencias

Patrullas de la SSP y personal de la Fiscalía llegaron al lugar poco después de las dos de la tarde para las investigaciones. Los agentes no revelaron nada sobre el robo en las dos casas.

Uso

Como la mayoría de los predios veraniegos, esas casas se ocupan los fines de semana y en vacaciones.