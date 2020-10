Se acaban vacunas en Molas

Alta demanda de esos biológicos entre pobladores

Las vacunas llegaron a Molas, comisaría meridana ubicada al sur de la ciudad, pero se agotaron antes de cubrir la demanda.

Se observó que en el local del comisariado municipal un mal punto: no se propicio la sana distancia para prevenir contagios del coronavirus. Anteayer la SSY instaló un modulo para aplicar las vacunas, tanto para el esquema infantil como para evitar la influenza.

“Llegue como a las nueve (horas de la mañana), me tocó la ficha arriba del cien. Me tocó a las doce, pero a muchas personas no, que van a traer mas...”, fue uno de los comentarios recibidos en esa población.

En efecto, a la una de la tarde aún había muchas personas esperando las dosis, varias de ellas sin cubrebocas y la mayor parte sin guardar distancia de otras.

Una representante de la SSY explicaba que en noviembre habría mas dosis, aunque era probable que antes. Se avisaría a quienes no recibieron las vacunas, tanto niños como adultos y personas vulnerables.— Megamedia