Se adapta el plan de la ZEE y habrá fuerte inversión

Apuesta por la tecnología

El desarrollo de un “Polo Tecnológico del Bienestar” en vez de la Zona Económica Especial (ZEE), destinar una partida de $15 millones al Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, la entrega de las primeras 250 patrullas y aumentar a 5,700 las cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de Yucatán fueron algunos de los anuncios que hizo ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal ante empresarios yucatecos.

También dijo a los líderes empresariales, autoridades de las universidades y dirigentes de organizaciones de profesionales que para reforzar la seguridad del estado se requieren alrededor de 2,500 millones de pesos, por lo cual en 15 días se reuniría con ellos para decidir entre todos cómo se obtendrán esos recursos.

Lo anterior lo planteó el gobernador en el marco del cambio de directiva de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) en el Sureste del país, cuya presidencia la asumió Eduardo Alvarado Mujica, en presencia de su líder nacional, Carlos Funes Garay.

Entre los invitados se encontraban presidentes de otras Cámaras del sector privado en el estado, el alcalde Renán Barrera Concha y funcionarios relacionados el sector de las tecnologías de la comunicación, en un hotel del norte de la ciudad.

En su intervención y luego de referirse al alcalde de Mérida como su amigo, el gobernador dijo que en el trabajo coordinado que realizan tienen muchos planes; por ejemplo, esta plataforma digital, donde los trámites del gobierno estatal y el Ayuntamiento se puedan hacer desde la misma y que prácticamente el ciudadano no distinga si está haciendo un trámite del gobierno estatal o del Municipio, por la facilidad y la simplicidad de hacer las cosas.

Aunque para esto el mandatario estatal pidió el apoyo de los especialistas, a fin de mejorar los sistemas de tecnología de la información del gobierno del Estado, como lo hicieron en el Ayuntamiento, porque están mal; y para dar un ejemplo de cuán mal se encuentra, hizo una comparación de vehículos.

“En el Ayuntamiento de Mérida si no estábamos manejando a lo mejor un Ferrari, sí manejábamos un Mercedes-Benz; brincamos al sistema del gobierno estatal y estamos en un Volkswagen del 74, ¿no? La verdad es que hay un rezago muy importante en el tema de las tecnologías de la información”.

Para iniciar con los anuncios en materia de las tecnologías, Vila Dosal dijo que la próxima semana acudirá a la Universidad Politécnica, para inaugurar un nuevo laboratorio de robótica, “que no lo he visto, pero dicen que nos dejará con el ojo cuadrado, que estamos a la altura de los mejores del país y también a la altura de cualquier lugar del mundo”. También anunció que en esa universidad se impartirá la carrera de Ciberseguridad.

Al tocar el tema de la cancelación de las ZEE, el gobernador citó que ya lo veían venir desde hacía algún tiempo y que desde el mes de enero se reunió con los secretarios de Hacienda y de Economía, a quienes les planteó la posibilidad de retomar este tema a nivel estatal y, por supuesto, tener apoyos del Gobierno Federal.

“La próxima semana tendremos una reunión en Ciudad de México, donde plantearemos lo siguiente: El Polo Tecnológico del Bienestar, que será prácticamente lo que era la Zona Económica Especial, con un nuevo nombre, una nueva forma jurídica y también con otro tipo de incentivos”, dijo.

El mandatario estatal anticipó que por supuesto los incentivos a nivel estatal los conservarán y su petición al Gobierno Federal “es que nos den los mismos incentivos que ya les dieron a las zonas fronterizas del norte del país; esto es, hablamos del ISR al 20%, en fin, todos estos incentivos fiscales”.

“Y por supuesto que el tema del apoyo de la Canieti fue fundamental cuando se hizo la Zona Económica Especial y, por supuesto, que será fundamental porque, evidentemente, queremos que siga enfocado en el tema de desarrollo de tecnologías de la información”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo estatal recordó que existe el programa Prosoft del Gobierno Federal, que tuvo un incremento en su presupuesto de 350 millones de pesos, “y ya tenemos una bolsa prácticamente de 15 millones de pesos que podrían ser aportaciones complementarias de este programa para apoyarles”.

“Nos interesa apoyar a las empresas como ustedes, ya lo teníamos muy claro, ¿por qué? Porque ustedes generan empleos, sobre todo empleos de los buenos, empleos bien pagados”, expresó.

Al abordar el tema de la seguridad del estado, Vila Dosal aseguró que la tendencia del primer trimestre que publica el Inegi es que Yucatán sigue bien, “pero en seguridad nunca podemos cantar victoria, siempre tenemos que estar un paso adelante”.— David Domínguez Massa

Por eso, indicó el gobernador, contratarán a 300 nuevos policías que ya se están capacitando en la academia; las primeras 250 patrullas se entregarán a más tardar en 15 días; el arrendamiento de un helicóptero estará en el mes de noviembre para que opere en Valladolid.

“Pero también está el tema de las cámaras de seguridad, hoy tenemos 2,700 que han demostrado ser de los mejores elementos para conservar la seguridad, porque no duermen, no se enferman, no se corrompen, en fin, tienen muchísimas bondades que, complementadas con una buena fuerza policiaca como la que tenemos aquí, hacen una excelente sinergia que permite tener lo que hoy tenemos, y el proyecto es que lleguen a 5,700 cámaras.

“Para esto —continuó el mandatario estatal—, se necesitarán entre 2,000 y 2,500 millones de pesos que sin duda sería una de las mejores inversiones que se podría hacer; así que nos vamos a sentar próximamente para platicarles de este proyecto y que entre todos decidamos cómo podemos obtener estos recursos.