“Se agotó la esperanza”

Piden la renuncia de AMLO en la quinta caravana

Sociedad

Integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) realizaron la tarde de ayer una quinta caravana contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al igual que hace dos semanas, la salida fue a las 5 de la tarde en la carretera Mérida-Progreso, a la altura de Sport Center, y culminó en el Monumento a la Patria.

Entrevistado antes de la salida, Ricardo Mendoza Elizondo, representante de Frena en Yucatán, señaló que la caravana se realizó ayer en 217 ciudades de México y el extranjero para exigir la renuncia de López Obrador.

“Es una manifestación ciudadana de rechazo a este presidente que tenemos implantado. Definitivamente queremos que renuncie porque hemos visto que no tiene las capacidades necesarias y no está trabajando para los mexicanos, en pocas palabras”, expuso.

Mendoza Elizondo resaltó que a estas alturas ya no se espera nada de López Obrador. “Ya no tenemos ninguna esperanza. Ya la esperanza se agotó. Nosotros de antemano sabíamos que no era la persona adecuada por una serie de cosas que habíamos estado viendo con respecto al foro de Sao Paulo, es decir la agenda comunista de Venezuela y algunos otros países”.

Añadió que los manifestantes ya no esperan que actúe como presidente “y mucho menos de un país tan rico como México donde lo más importante es su recurso humano y que ellos (el gobierno) quieren tener como tienen a la gente en Cuba y en Venezuela”.

Esas ideas son compartidas por participantes como Arturo Orozco, quien reconoció tener miedo de que López Obrador siga al frente del país. “Es increíble lo que ha malogrado en tan poco tiempo de estar al frente de México y no debemos dejar que esto siga pasando. Si seguimos permitiendo que esto continúe, México se convertirá en un país socialista”.

Lamentó que el gobierno federal haya recortado 1,800 millones de pesos a la Salud en plena pandemia. “Es algo que nunca hemos vivido. Por peores gobiernos que hayamos tenido el gobierno actual es una cosa fuera de lugar”, dijo.

Ramón Junco, otro participante, indicó que su principal motivación es salvar a México por sus hijos y nietos. “Estamos viendo que el camino que está llevando no es un camino realmente lógico. Estoy de acuerdo con que haya cambios, pero solo te estás dando cuenta que todo lo que dice el señor es populismo”.

Por ejemplo, citó el caso de Emilio Lozoya. “El caso Odebrecht ya está caduco, ya no puede juzgarlo, ya se acabó. Es una cosa que no existe. No lo puede juzgar y nos está dando atole con el dedo. Estoy hablando del último caso, pero así ha sido año y medio con este señor y a mí lo que me interesa es salvar a mi México”.

Genny Miranda dijo que lo que la impulsó a participar en las caravanas es que el gobierno está desapareciendo y destruyendo varias instituciones. “A mí me llamo mucho la atención desde hace tiempo cuando el presidente dijo: ‘Al diablo con las instituciones’, desde allí dije que es imposible, porque las instituciones son las que regulan, las que hacen que haya normas… y después vino la desaparición de los apoyos a las madres trabajadoras, las guarderías. Y todo eso fue un impacto”.

Mendoza Elizondo señaló que la de ayer fue la última caravana, pero que la lucha no se acaba. “Vamos a pasar a otro tipo de acciones a partir de la siguiente quincena. El martes o miércoles ya debemos saber qué hacer, que puede ser llamada de atención a diputados federales o locales, un plantón tal vez en la Plaza Grande… no lo sabemos todavía, pero son este tipo de acciones ciudadanas que tenemos que seguir haciendo”.— JOrge Iván Canul Ek