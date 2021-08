Se alejarán “de la grilla”

Diputados hablan de sus proyectos al acabar encargo

De los 25 diputados locales que este martes terminan su período en el Congreso del Estado, solo ocho seguirán vigentes viviendo inmediatamente de cargos públicos, sindicalistas y políticos: dos son del PAN, cuatro del PRI, uno del PVEM y otro de Nueva Alianza Yucatán.

Los demás legisladores regresarán a sus negocios de familia, emprenderán proyectos personales y algunos tienen la esperanza de que los llamen del gobierno estatal para seguir en la política.

De acuerdo con lo que los mismos diputados de esta LXII Legislatura —que termina hoy— declararon al Diario, en el caso de la bancada panista solo Kathia Bolio Pinelo y Víctor Merari Sánchez Roca ya tienen trabajo en el servicio público desde el primer día que dejen de ser diputados locales.

Kathia Bolio desde el fin de semana viajó a Ciudad de México para recibir sus credenciales que la acreditan por segunda vez como diputada federal plurinominal, mientras que su compañero Sánchez Roca se mantendrá como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, puesto que viene ejerciendo desde hace algunos meses y hasta ahora ahí continuará.

Aún sin respuesta

De los demás diputados panistas, Rosa Adriana Díaz Lizama aseguró que todavía no le han dicho nada pese a las versiones de que se va al gobierno del Estado, incluso algunos señalan que a la dirección del Registro Civil en lugar de la expriista Celia Rivas Rodríguez, hoy regidora de Acción Nacional.

“Hasta ahorita lo que te puedo decir es que terminando la Legislatura me voy a mi casa, no me han dicho nada, te juro que nadie me ha hablado, dicen que me darán un puesto en el gobierno, pero estoy esperando que me hablen, nadie me ha hablado, espero que de verdad me hablen, a ver qué pasa, cualquier cosa les aviso”, expresó Rosa Adriana Díaz.

Otros que se manifestaron en términos muy similares fueron la legisladora Paulina Aurora Viana Gómez y Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, quienes al igual que su coordinadora tienen la esperanza de que les hablen para incorporarse al gobierno del Estado, por lo menos manifestaron que eso es lo que esperan.

“Todavía no sé qué haremos, eso estoy platicando con mi novio para ponernos de acuerdo, me gustaría seguir en la política, definitivamente, y espero que me hablen del gobierno, pero hasta ahorita no me han hablado. Quizás por mientras buscar un empleo administrativo, esperaré a ver si me hablan”, declaró la legisladora.

Asimismo, Rodríguez Baqueiro comentó que es abogado y por lo pronto trabajará en su despacho particular.

“Espero que me llamen del gobierno para algo, ojalá, hasta ahorita no me han hablado, pero creo y espero que lo hagan, mientras tanto trabajaré en mi despacho”, indicó.

El que de plano descartó en cargos públicos, al menos no de elección popular o en los partidos, fue Manuel Díaz Suárez al asegurar que regresa a su base en el sector salud y a los negocios que tiene con su esposa.

“Soy trabajador de base en la Secretaría de Salud desde 1996, así que regreso ahí, pues tenía licencia sin goce de sueldo por los cargos de elección popular que he ganado, también desde hace años tengo farmacias y consultorios que atiendo junto con mi esposa, continúo en el ejercicio de mi carrera la medicina”, afirmó.

En la bancada del PRI solo Karla Franco Blanco, Warnel May Escobar, Marco Nicolás Rodríguez Ruz y Lila Frías Castillo seguirán desde el día siguiente activos y ocupando cargos públicos.

Sí repite

La primera es la única que repetirá como diputada local, aunque ahora como plurinominal y el segundo será por segunda vez alcalde de su municipio Izamal.

Lila Frías es secretaria general del comité estatal del PRI y aunque en las últimas votaciones, así como inició en las primeras decisiones importantes del Congreso votó en contra de su bancada priista, dijo que continuará con su trabajo político en ese cargo de su partido y también desarrollará proyectos personales.

Rodríguez Ruz recordó que él es líder sindical de los fotógrafos en Yucatán y fue reelecto por cinco años más, así que su período concluye en 2025.

Además, es secretario de relaciones del comité directivo de la Federación de Trabajadores de Yucatán (FTY-CTM), así que continuará en la política, pero del sindicalismo.

De los demás Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, dijo que seguirá con sus actividades del campo (tiene con su familia el rancho “Chen Pato” en Buctzotz y otro de su propiedad en Sucilá), además de mantenerse activo “buscando lo mejor para su estado”.

“En lo laboral me enfocaré principalmente en mis actividades del sector agropecuario, en lo político dedicaré tiempo a escuchar y platicar con muchas personas que tenemos las mismas preocupaciones sobre el futuro de nuestro estado, ahora qué habrá tiempo podremos ocuparnos en encontrar y proponer soluciones”.

Finalmente comentó que, por ser lo más importante para él, aprovechará que tendrá un poco más de tiempo disponible para convivir más con sus hijos y familia en general.

Fuera de la política

Priistas que manifestaron su intención de regresar a sus negocios familiares sin mucha intención de estar en la política, y sí más con su familia, fueron las diputadas Mirthea del Rosario Arjona Martín y María Teresa Moisés Escalante, ambas del interior del estado.

Mirthea del Rosario Arjona declaró que no tiene planes de seguir en la política, sino que se reintegrará a trabajar en la empresa familiar que tienen, “a disfrutar a la familia, consentir a mis nietos y ya veremos qué más sigue”.

María Teresa Moisés también dejó entrever que ya no seguiría en la política, pues su intención principal es dedicarse a su familia y emprender proyectos personales fuera de ese campo.

Lizzete Janice Escobedo Salazar, también del PRI, manifestó que por lo pronto continuará con sus estudios de doctorado que tiene y, aunque no pretende dejar la política y menos de seguir militando en el PRI, consideró que lo más sano sería empezar de cero.

El priista Luis Enrique Borjas Romero dijo que primero se tomará una semana de descanso para “desintoxicarse” de la política, luego trabajará en su profesión de abogado en su despacho y buscará seguir pendiente y activo colaborando con su partido el PRI.

De la bancada de Morena, su coordinador Miguel Edmundo Candila Noh descartó que fuese a dejar la política, “aunque regresaré a mi despacho jurídico al día siguiente de que acabe la Legislatura”. Dijo que no solo seguirá activo en Morena, sino que incluso buscará la presidencia estatal de su instituto político.

Leticia Gabriela Euán Mis, también de Morena, dijo que seguirá en la política con su partido, “a ver que se presenta, a lo que venga, no he pensado en algo, pero sí seguiremos”.

Por su parte, Fátima del Rosario Perera Salazar de plano declaró que se tomará un tiempo para su familia, sobre todo porque está embarazada por segunda vez y quiere dedicar tiempo a sus hijos, “sobre todo por el que viene en camino, pero luego quiero seguir en la política con Morena, en el oriente del estado que es mi zona”.

También de Morena Luis Hermelindo Loeza Pacheco sin pensarlo expuso: “regreso a mis negocios, a mis molinos de tortillas, pero no dejaré de hacer la política con Morena, en mi pueblo Ticul, es más, si se pudiera y hay chance hasta buscaré la alcaldía de mi pueblo”.

Bancada desaparece

Al final de esta Legislatura desapareció la bancada de Movimiento Ciudadano al renunciar sus dos diputadas, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, para convertirse en legisladoras sin partido al igual que Enrique Castillo Ruz, quien también renunció a su partido el PRI, pero los tres manifestaron que continuarán en el activismo político.

Silvia López comentó que aunque se enfocará un poco más a sus negocios, que son la ganadería, un hotel y locales en una plaza, no abandonará el activismo político, de hecho planea promover y enfocarse a las candidaturas independientes.

De igual manera, Milagros Romero manifestó que independientemente de sus proyectos y planes personales se mantendrá en el activismo político, pero ya no en los partidos, sino que trabajaría más con las organizaciones civiles en la entidad.

Por su parte, el expriista Castillo Ruz confesó que desde hace un tiempo había considerado volver a los negocios de su familia, como lo son la cadena de panaderías “El Retorno”, cinemas y otras actividades económicas familiares en su natal Umán y otros municipios.

Pero definitivamente afirmó que no se retirará de la política, continuará participando activamente en ella, solo que ahora lo hará en Morena, ya no en el PRI donde se inició y estuvo junto con su familia por muchos años, hasta este 2021 cuando renunció a ese instituto.

De los diputados de las otras fuerzas políticas que integraron esta Legislatura, solo el del PVEM y Nueva Alianza se mantendrán vigentes en la política estatal, y el del PRD al menos por un año pretende mantenerse “fuera de la grilla”, como él mismo dice.

Asimismo, Harry Rodríguez Botello Fierro repite como diputado local plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual también es el presidente estatal.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Congreso Yucatán

A continuación se mencionan los planes de algunos de los diputados de esta Legislatura, cuyo período termina hoy.

Elecciones magisteriales

Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza Yucatán, recordó que él es jubilado del magisterio y, además, es el secretario general de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo del cual pidió licencia para ser legislador, pero por la pandemia no se han hecho elecciones, se prolongaron los mandatos de estas dirigencias. Por tanto, también puede y busca retomar ese puesto del magisterio sindical.

Perredista

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, anticipó que después de muchos años en la dirigencia de su partido y en diversos cargos de elección popular decidió que se tomará al menos un “año sabático”, pretende estar “fuera de la grilla un tiempo” y recuperar sus negocios personales, reactivar sus locales que tiene por ejemplo en su natal Halachó, entre otros proyectos.