Se aplanará la curva en julio

Modelos de las matemáticas para el coronavirus

La curva de contagios de coronavirus no comenzará a aplanarse sino hasta después del 20 de julio, estima el investigador Eddie Salazar Gamboa, quien continúa con la tarea de realizar cálculos mediante modelos matemáticos del comportamiento de la pandemia.

Recuerda que desde el comienzo de la pandemia indicó que ésta duraría en su fase crítica cuatro meses, y considera que quizá en Mérida sea un poco más, hasta cinco meses.

Los resultados del modelo matemático que está empleando para realizar cálculos han estado bastante acordes con la realidad, pues para el 30 de mayo pronosticó 1,742 contagios y se tuvieron 1,785, es decir un margen de error de 2.4 %.

En el panorama nacional el pronóstico que hizo fue de 82,200 casos y la cifra oficial fue de 87,512, un error de 6 %, que, considera, da un panorama nada alentador para el país.

No obstante, a nivel estatal aunque las cifras siguen subiendo, explica que disminuyó la velocidad de crecimiento del contagio, pues se redujo a 5.9 %. Explica que para algunas personas es difícil entender que aunque hay más casos hay una disminución en el porcentaje de contagios, lo cual tiene que ver con el modelo exponencial que se maneja en las epidemias, en el que lo importante es que vaya disminuyendo el porcentaje exponencial, en otras palabras, la disminución en la velocidad de contagio.— I.C.A.

Salazar Gamboa manifiesta que los datos que arrojan los modelos matemáticos no son inamovibles, sino que pueden cambiar en cualquier momento, pues todos los días se retroalimentan con las cifras oficiales que se dan a conocer, de manera que al tener nuevos valores el panorama puede cambiar.

Afirma que los modelos epidemiológicos no son sencillos, pues emplean matemáticas no lineales.

La ecuación de uno de estos modelos se basa en la velocidad de contagio, la cual es directamente proporcional a la de contagiados por los no contagiados.

El experto expresa que a principios de este año la humanidad estaba inmersa en una ilusión, en la que creía todo era predecible y se podía conseguir, “el hombre se sentía un semi Dios, sólo la muerte no se podía evitar”. Sin embargo, apunta que un enemigo invisible destronó al hombre de la ilusión de sentirse ser el centro del universo.

También resalta que los virus son los emperadores del universo, tal como hace algunos años leyó en un libro que entre otras cosas indica que los virus han contagiado a más de 50 millones de seres humanos y han muerto más de 350 mil personas por esta causa, lo que da una muestra del poder que tienen.

El fenómeno que se está viviendo, reitera que hizo al ser humano darse cuenta de que no es nada especial, pues un ser invisible, como es el Covid-19, lo ha hecho ponerse de rodillas, pues sin importar el dinero o la riqueza que se tenga, todos están confinados a una habitación, casa o edificio.

Por ello, manifiesta que la situación debe marcar un cambio significativo para el hombre, si es que aprende de esta lección.

De un vistazo

Modelos

