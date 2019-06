Rendirá informe el presidente del Tribunal Superior

En el informe aportaremos datos referentes a cuáles son los inicios de los procesos, cuántas son las resoluciones en la primera instancia y lo mismo ocurre en la segunda instancia, que vienen siendo las apelaciones de las salas, que son la penal, mixta, civil familiar y la de adolescentes, señaló Ricardo Ávila Heredia, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

El magistrado indicó que de acuerdo con lo registrado en el año en primera instancia, en la que hay cuatro juzgados en el área civil, cinco en mercantil y casi 10 en familiar, se atendieron unos 24 mil asuntos.

“Hay asuntos que empiezan al final del año y terminan al siguiente, sobre todo en penal, pero hay algunos de otras materias que tienen asuntos más rezagados, por su propia naturaleza, te puedo decir que el área familiar está rebasada, tiene ahorita los asuntos más álgidos de la sociedad”, indicó.

El presidente del Tribunal Superior comentó que de acuerdo con las estadísticas, la zona de donde más casos llegan a los juzgados familiares es la de Kanasín, donde pareciera ser que requiere probablemente alguna política pública para combatir estas circunstancias que se presentan.

“Lo que más prevalece en Kanasín en números son los divorcios, que vienen aparejados de los problemas de la custodia, la pensión, que son los incidentes que se dan después del divorcio incausado como se le llama ahora”, precisó.

Ávila Heredia explicó que su informe está integrado de la siguiente manera: un informe ejecutivo, que es el que dará a conocer y una serie de amplios anexos con gráficas, datos, y se abarca el aspecto económico, datos del presupuesto, del fondo auxiliar.

Habrá un mensaje donde insistirá en que el Poder Judicial no puede estar ajeno a lo que ocurre, a la percepción en forma concreta, porque siente que muchas veces pudiera haber problemas de comunicación, llega gente estresada, con problemas buscando alguna solución, porque muchas veces se pierde de vista que en los juzgados ya pasaron los términos, si fueron notificados no lo atendieron oportunamente o no tuvieron una asesoría adecuada, y de allá viene la falta de credibilidad y desconfianza.

Por eso, otro punto en el que insistirá —según comentó— es en el trato hacia la gente, aquí también hay problemas de estrés de todos los empleados, jueces, guardias, pero tienen que ser sensibles, a la gente hay que tratarla amablemente, aunque muchas veces el problema es la falta de comunicación más que de mal trato, aunque a veces eso va aparejado.— David Domínguez Massa

Otro aspecto a informar será sobre la transparencia, “que hacemos con relación a los gastos y compras, tanto en la página del consejo de la judicatura como del tribunal sale la lista de todos los cheques y transferencias con número superior a 10 mil pesos, una forma de transparencia proactiva, aunque no tenemos esa obligación”, dijo

De un vistazo

Actividades

Ricardo Ávila Heredia, mencionó que informará de la apertura de un nuevo juzgado civil, hace tres meses, así como la reciente apertura de uno mercantil, así como el aspecto de capacitación, además de la competencia universitaria de litigación oral y penal, por primera vez en lo familiar.

Transparencia

Otro aspecto a informar será sobre la transparencia, “qué hacemos con relación a los gastos y compras”, dijo. El informe será hoy, a las 9 horas, en el Tribunal Superior.