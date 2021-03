Se avecina un frente frío que provocará días nublados y lluvias

YUCATÁN.- Los modelos a largo plazo de predicción nos indican que un Frente Frío de intensidad de entre moderado a fuerte llegará a la zona de Yucatán entre la mañana y mediodía del viernes 19.

Provocando primeramente aumento de nublados con lluvias, viento del norte y noreste y refrescamiento de las temperaturas máximas y entre ligero descenso y fresco en las temperaturas mínimas y evento NORTE moderado en la costa.

Se espera que su duración termine el domingo por la mañana. Se dará seguimiento a la evolución de este Frente Frío que deberá provocar la primera lluvia de las ciruelas en Yucatán

No obstante, debido al dominio de un sistema Anticiclonico este día hubo tiempo estable con ambiente caluroso y cielo mayormente despejado a medio nublado con viento del este y sureste



Las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 35,4 C

Observatorio suroeste: 35,1 C

Gerpy poniente: 34,0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 33,7 C

Celestun : 34,7 C

Oriente

Valladolid: 33,8 C

Noreste

Rio Lagartos: 34,4 C

Tizimin: 34,1 C

Sur

Tantankin: 34,2 C

Pronóstico para mañana martes 16 de marzo para el estado de Yucatán son:

Debido al dominio anticiclonico se espera tiempo estable con ambiente caluroso a muy caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado con viento del sureste.

Las temperaturas mínimas esperadas en el.amanecer de 19 C a 22 C y las temperaturas máximas de 32 C a 34 C en la costa y de 34 C a 37 C en el interior del estado.

Más información: www.ciafeme.uady.mx - Juan Vazquez Montalvo.