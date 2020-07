Se “blindan” contra el virus

Tapetes, medición de temperatura y más restricciones

Conforme pasan los días, la gente se acostumbra cada vez más a las medidas adoptadas con la llamada nueva normalidad.

En tiendas del Centro, por ejemplo, las personas ya saben que no podrán entrar si no llevan cubrebocas. Aunque también hay casos en los que no se permite la entrada a niños y personas de la tercera edad.

En un recorrido por las inmediaciones del pasaje Emilio Seijo y los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, se observó que todos los comercios tienen en su entrada letreros que indican el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar.

Otros, sobre todo los que ocupan locales pequeños, no permiten la entrada a nadie y solo realizan ventas al mostrador. Para ello obstruyen sus puertas con cadenas, cintas o cajas, tampoco atienden si la persona no tiene cubrebocas.

Tiendas grandes como Santos Lugo y Dunosusa, instaladas bajo los portales de la calle 54-A, tienen asignada a una persona que le toma la toma la temperatura a los clientes y les proporciona desinfectante en las manos.

Lo mismo ocurre en La Mexicana, en la misma zona, donde una joven detiene a los clientes en la puerta con termómetro en mano.— Iván Canul Ek

Una tienda de ropa de la Calle Ancha del Bazar tiene un cartel en la entrada con disposiciones para ingresar.

Precauciones

Varios comercios cuentan con tapetes desinfectantes que hay que pisar para entrar, además de acrílicos transparentes que separan al cliente del vendedor.

Sitio cotizado

En una zapatería de la calle 67 con 58 el acceso está limitado a determinado número de personas, por lo que se llega a formar una fila de gente como las que se forman en las puertas de los bancos.