Se cambia el día de la plenaria

El Congreso se alista para los paquetes fiscales

Estamos esperando que todos los municipios cumplan para darle curso al tema de las leyes de Ingreso y Hacienda, informó Víctor Merari Sánchez Roca, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

“Se corrió la sesión del pleno para que en el transcurso de este miércoles se reciban todos los paquetes fiscales municipales y del Ejecutivo estatal, y el jueves se turne a la mesa directiva del Congreso para que se remita la comisión de Presupuesto para su análisis, discusión y aprobación del dictamen. El Congreso tiene hasta el 15 de diciembre como fecha límite para aprobarlo”.

El diputado panista dijo que el Congreso decidió realizar cambios en las comparecencias de los candidatos a fiscal para que en la sesión del pleno del jueves se dé trámite a los paquetes fiscales de 2021. Si no se hacía esta modificación tendrían que esperar a la próxima semana, lo que atrasaría los paquetes fiscales, que son una prioridad.

“Regularmente sesionamos los miércoles, pero en esta ocasión se modificó el día y fecha de la sesión del pleno para darle movimiento a los paquetes fiscales del año próximo”, indicó. “Están en el plazo normal de cumplimiento. Regularmente todos cumplen en tiempo y forma, los municipios y el gobierno estatal tienen claras las fechas y cumplen con su obligación”, apuntó.

Además, recordó que el año pasado el municipio de Tinum no entregó a tiempo su Ley de Ingreso, por lo que aplicó la del año anterior y no pudo actualizar sus formas de recaudación de dinero vía cobro de derechos, aprovechamientos e impuestos.

“Es importante que todos cumplan. Si no hay ley de ingresos aprobada, de manera supletoria entra la ley de ingresos del año anterior”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

“Como está la situación del país, es muy necesario tener muy claro cuánto piensan recaudar y cómo lo harán. Los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque tendrán menos dinero público y habrá más necesidad entre sus gobernados”.

Después precisó que no todos los ayuntamientos tienen una ley de hacienda propia, los que no tienen aplican la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Todos tienen que contar con una Ley de Ingresos, pero la Ley de Hacienda depende del tamaño de la población y varios con comunidades pequeñas, por lo que no elaboran su ley hacendaria.

El diputado Sánchez Roca, del PAN, invitó a todos los municipios para que cumplan en tiempo y forma con la entrega de su paquete fiscal 2021 para que tengan un soporte legal y económico que los ayude a afrontar el panorama muy complicado que viene en 2021.

