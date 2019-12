Se cobraría nuevo impuesto en el recibo de la CFE

PRI: Tienen que convencernos

Entre los nuevos impuestos que el gobierno del Estado propone para 2020, el de seguridad sería de hasta un 8% sobre el consumo de servicios prestados en los domicilios y vendría indexado en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con información recabada en el Congreso del Estado.

Sobre la posibilidad de que la bancada del PRI apruebe los impuestos y aumentos por el cobro de algunos derechos que se proponen, su coordinador, Felipe Cervera Hernández, dijo que primero tendrán que convencerlos: “Por supuesto que existe la posibilidad, pero tienen que convencernos de que es mayor el beneficio de cobrar uno de estos derechos nuevos o aumentos, que de no hacerlo”, expresó.

“Lo que hay que revisar es cuánto se prevé que ingrese en función de ese derecho y qué pasaría si no hay ese ingreso, y esa es precisamente una de las preguntas que hoy jueves se harán a los funcionarios que comparecerán en el Congreso por el tema del paquete fiscal”.

Respecto al nuevo impuesto de seguridad que también se pretende incluir para 2020, el priista comentó que este varía, porque la propuesta que están haciendo es que tenga un tope de hasta un 8% sobre el consumo de servicios prestados en los domicilios y eso varía dependiendo del consumo.

“Pero también hemos planteado el exceptuar a personas de menores recursos económicos, la intención sería que quien más tiene pague más, quien menos tiene no pague o pague mucho menos”, añadió.

En cuanto al cobro de este impuesto sobre seguridad aunque no se ha confirmado, se considera aplicar en los recibos de luz cada bimestre. Con este serían ya dos impuestos que se cobrará a los yucatecos a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, el primero que ya desde hace varios años se cobra es por el Alumbrado Público.

En torno al rechazo que han manifestado los hoteleros sobre el impuesto que se pretende aplicar a los visitantes, de 35 pesos por cuarto por noche, dijo estar enterado pero, “hay que recordar que hay un Consejo Consultivo que es el que se ha pronunciado a favor y lo que pediría es que se establezca el diálogo con los integrantes de ese Consejo Consultivo con el propio Ejecutivo del Estado”.

“Porque hay que ser muy claros, cuando hablamos de un Presupuesto de Ingresos para poder decir que algo no se va a cobrar, es decir, que algo no va a ingresar a las arcas del estado, también hay que decir que programas queremos que se suspendan o que se disminuya y esa es la parte que no hemos escuchado”, comentó.

El coordinador de los priistas consideró que no solo tienen que decir qué es lo que no quieren, sino qué quieren que se deje de hacer.

“Nadie quiere pagar ningún derecho, eso es evidente, a ninguno nos gusta pagar impuestos ni pagar más derechos, más obligaciones, y hay quienes no solamente no les gusta, sino que no pueden”.— D.D.M.

