Se complica la enseñanza

Maestros relatan experiencias con el modelo virtual

“El lado bueno de las clases a distancia es que, si se les da seguimiento, se podrá dar ciudadanía digital a todos los alumnos”, considera el maestro Jesús Lara González, profesor de Geografía en escuelas de la Zona No. 8 de Educación Secundaria.

A su decir, se piensa que los adolescentes de ahora nacieron en una época digital y por tanto son nativos digitales, lo que es un “gravísimo error”, pues no es la mismo estar en una zona urbana que en una rural.

Pero eso es solo uno de los problemas que el maestro Lara González ha notado en estas primeras semanas del curso escolar conocido también como “Aprende en casa”.

“He podido observar a papás que están comprometidos y a papás que se justifican, dicen que no es obligatorio porque el ciclo escolar todavía no se inicia y que el maestro puede enviar tareas, pero si no se entregan no pasa nada hasta que se inicie el ciclo escolar”.

“Para aquellos que están entregados a su trabajo, qué bueno. Hay que cumplir, hay que ser responsable, hay que seguir preparándonos, hay que priorizar… pero para los otros, es tan complejo porque podemos decir: ‘¿Cómo es posible que uno tenga para estar consumiendo alcohol en clandestino, pero no tenga para una recarga de $100 que le pueda dar un paquete de datos?’”.

Causa común

El tema de los datos o la recarga ha sido uno de los motivos que algunos papás han externado para no mandar tareas.

El maestro Raúl Pérez Gutiérrez, quien imparte quinto grado en la primaria “José María Iturralde”, utiliza WhatsApp para marcar tareas, pues muchos padres no tienen internet y no pueden ingresar a Zoom, Google Meet o Kaambal (plataforma que estableció la Segey).

Luz María Canul, maestra de Educación Inicial cuyas sesiones deben comenzar en octubre, relata que una compañera que da clases en una comisaría le pone $20 de recarga a algunas mamás para que le puedan mandar las tareas.

A Luz María también le ha tocado que a veces no hay buena señal de internet y se le complica comunicarse con las mamás de los niños.

Además, dice, tampoco era muy buena con las nuevas tecnologías. “Mi hija y mi sobrina me ayudan, pero ya estoy aprendiendo todo lo que es grabar vídeos y audios”.

El maestro Lara González también señala esto como algo negativo. “Las autoridades a nivel estatal no se han dado a la tarea de hacer público o habilitar espacios informativos de cómo manejar el celular, cómo configurarlo para consumir el mínimo de datos. No es darles publicidad a las compañías de telefonía, pero sí decirnos que con tal recarga (de tal empresa) tienes ciertos megas o cosas así, pero suponen que eso el usuario lo debe conocer”.

Por otro lado, el profesor Lara señala que la modalidad a distancia puede ser híbrida o en línea, pero tiene que adecuarse en cada comunidad y contexto. “Y allí viene el gravísimo error porque muchos confunden la modalidad a distancia con que el maestro está las 24 horas del día o puede mover su vida privada, personal para atenderlos”.

En cuanto a las plataformas que utiliza, el maestro Lara González responde que WhatsApp, aunque se ha planteado el uso de Google Classroom o la plataforma del gobierno, Kaambal. “Sin embargo, no hay las características para hacerlo con todos los alumnos porque la gran mayoría no cuenta con servicio de internet”.

Éste, dice, ha pasado a ser una necesidad creada. “El hecho de que no tenga internet no es de vida o muerte, pero en esta situación empieza a generarse esa idea de que tener internet en casa es básico”.

El docente Lara comenta que esta modalidad le ha llevado a tener gastos extras. “Suponen que el maestro debe tener internet y una computadora. Es complejo porque hace algunos años hubo un programa de dotar de computadoras a los maestros, pero éstos debían tener cierto número de horas para acceder”.

“(Por eso) No todos los maestros contaban o cuentan con computadora y se han visto en la necesidad de invertir. Y lo mismo con el servicio de internet”.

El maestro Pérez Gutiérrez señala que él no ha tenido problemas en cuanto a conexión o material, aunque sí lamenta que en estos días se hace más énfasis a la ausencia del maestro con la modalidad a distancia.

Y es que, tras aclarar que para que la educación funcione tiene que haber una comunidad de aprendizaje entre maestro, alumno y papás, considera que ahora trabaja más que cuando las clases eran presenciales.— Iván Canul Ek

La Segey informó en un comunicado que para fortalecer el aprendizaje de la infancia y juventud de Yucatán se inició el proceso de capacitación del personal docente de nivel básico en el uso de la plataforma Kaambal, que comenzó a operar este septiembre.

Kaambal es una herramienta digital que, indicó, facilitará la interacción y comunicación entre estudiantes y profesorado ahora que el curso escolar se lleva a cabo a distancia debido a la pandemia.

Con la plataforma los docentes tendrán a su disposición propuestas académicas elaboradas por especialistas de la dependencia, además que podrán calificar y retroalimentar las entregas del alumnado e identificar a quienes se encuentren en condición de rezago o riesgo de abandono.

El sitio también consta con una biblioteca virtual con más de 18 mil recursos de apoyo, clasificados por grado y asignatura.

Hasta ahora se ha capacitado a cerca de 8,470 personas, entre personal docente y directivos, las cuales podrán interactuar con el alumnado en foros.

De esta forma, se elaborará, productos finales con una valoración cualitativa y cuantitativa, que es lo que pide la Secretaría de Educación Pública para acreditar el aprovechamiento del ciclo 2020-2021, indicó el comunicado.

Clases En línea

Maestros opinan sobre el modelo a distancia, conocido como “Aprende en casa”.

Tiempo

“En las mañanas estamos en actividades con los niños, en las tardes revisando tareas y más tarde en reuniones con el Consejo. Nuestro horario ha aumentado”, comenta el maestro Pérez González. Además, dice, tiene que mostrar flexibilidad, “pues si bien hay mamás que apoyan a los niños en sus actividades, otras tienen diferentes horarios porque trabajan”.