Se concreta el relevo en la Canadevi

La industria de la vivienda, fuerte y pujante, afirman

En Yucatán se construyen en promedio 11,000 viviendas al año, las cuales generan una inversión privada y una derrama de alrededor de 6,500 millones de pesos, afirmó Eduardo Ancona Cámara tras rendir protesta como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán (Canadevi).

Al acto acudieron el gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde Renán Barrera Concha y el presidente nacional de la cámara, Gonzalo Méndez Dávalos, quien resaltó que Mérida es la quinta ciudad en la colocación de vivienda media y media residencial, sólo atrás de ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La ceremonia, que duró más de dos horas, dio inicio con el mensaje de Armando Valencia Castillo, presidente saliente de la Canadevi Yucatán, tras lo cual el gobernador tomó la protesta a la nueva directiva.

En su mensaje, Ancona Cámara destacó que en 2017 la industria de construcción aportó el 10.9% del PIB local. “Sin duda, somos una industria fuerte y pujante, en la que mantenemos nuestra tendencia positiva, particularmente en los segmentos medios y altos, que están a la vista en la ciudad de Mérida y sus municipios conurbados, con el crecimiento que se observa por los cuatro puntos cardinales”.

Sin embargo, señaló que la tendencia positiva no se sostiene en los segmentos de la vivienda económica y de interés social, que sufren una desaceleración causada principalmente por la eliminación del programa de subsidios federales.— I.C.E.

“Esta situación es particularmente grave en nuestro estado, donde un alto porcentaje de los trabajadores formales dependen de ese subsidio para hacerse de un patrimonio seguro y poder adquirir su vivienda.

“Esta situación nos pone en la posición de exigirnos una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno e iniciativa privada, para recorrer los caminos que nos lleven a ser eficaces y eficientes en la atención de la agenda histórica de la industria de la vivienda social”, dijo.

Entre otros aspectos, la agenda contempla la mejora de la capacidad crediticia de los derechohabientes del Infonavit, particularmente los de menores ingresos que ganan hasta 2.8 UMAS; una adecuada y alineada regulación que permita a la industria desarrollar los proyectos en tiempos óptimos, y la liberación de los factores que no agregan valor a la vivienda y solo la encarecen. También la eliminación de condiciones que corresponden a responsabilidades de otros órdenes, que encarecen la vivienda; la atención a los trabajadores No Afiliados a los organismos de vivienda para que puedan acceder a esquemas de financiamiento; la procuración por parte de autoridades de reservas de tierra para desarrollos de vivienda social y media, cada vez más difícil de construir por el alto costo de los terrenos, así como el ordenamiento territorial, movilidad, sustentabilidad y seguridad patrimonial, garantizados por las autoridades.

Por su parte, el presidente nacional de la Canadevi resaltó que la industria de la vivienda cuenta con cualidades únicas para seguir fortaleciendo la calidad de vida en Yucatán, donde la industria genera millones de pesos. “Es una industria que toca 37 de las 42 ramas de la economía, de las cuales el 98% son nacionales, de tal manera somos el gran motor de este país”, aseguró, para luego de señalar que la industria genera dos millones de empleos.

Indicó que al cierre de 2018 Yucatán participó con el 5.8% de la vivienda registrada en el Registro Público de la Vivienda, lo que representó 9,040 viviendas nuevas para los trabajadores más necesitados del estado.

En otra parte de su discurso, reconoció que la industria no en todos los niveles está bien. “La media y residencial en la mayor parte del país se encuentra en buena salud, no así la vivienda social”. Añadió que en este momento “hay 28,000 viviendas que son para trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAS que no tienen la salida financiera, no encuentran una posibilidad de ser atendidos, pero más allá hay 28,000 familias que no tienen la posibilidad de adquirir la vivienda, pero no solo eso, en el registro público de la vivienda hay 68,500 viviendas más, por lo que tendríamos 95,000 que el día de hoy no tienen una alternativa financiera para tener salida”, dijo.

En la ceremonia también tomaron la palabra el gobernador , el alcalde y Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit.