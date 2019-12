La misión se desvió, opina un líder maya

Política y gobierno

El gobernador indígena “tiene como principal interés llegar a cargos públicos”

El ingeniero Filiberto Ku Chan, líder supremo indígena y quien se ostenta dignatario maya constituyente, consideró que la figura de “gobernadora o gobernador indígena” se convirtió en un botín político que tiene como principal interés llegar a cargos públicos y obtener recursos oficiales.

Yucatán tiene una “gobernadora indígena maya” en Ignacia Margarita Torres Sansores, quien asumió el cargo y recibió el bastón de mando en abril pasado, pero aquella realiza un trabajo silencioso y poco conocido.

El ingeniero Ku Chan acudió a la asamblea en Tixpéhual el viernes pasado, donde el gobierno federal informó a los indígenas el proyecto del Tren Maya y fue entrevistado sobre la trascendencia de la figura de “gobernador y gobernadora indígena”.

“Es un circo. Me han reclamado de por qué no apoyo a la ‘gobernadora’. Soy de los fundadores de la primera gubernatura indígena, pero la misión que teníamos se desvió. Queríamos exigir, no pelear, queríamos que el gobierno respetara el derecho histórico que nos corresponde”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

Proyecto Asambleas

El viernes pasado se realizaron juntas sobre el Tren Maya en cinco municipios locales.

Respaldo

Anteayer, como publicamos, la “gobernadora maya” Ignacia Margarita Torres Sansores manifestó el apoyo de su estructura y equipo a favor del Tren Maya. El día 15 próximo se hará la consulta indígena sobre el proyecto.

Síguenos en Google Noticias