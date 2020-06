Se cuantifican los daños en Mérida

Necesitan de $70 a $80 millones para reparaciones

Aún sin terminar de cuantificar los daños que dejó la tormenta “Cristóbal” en Mérida, el alcalde Renán Barrera Concha estimó que solo para la rehabilitación de calles y apoyo a viviendas destruidas se requiere entre 70 u 80 millones de pesos, y falta determinar si harán una intervención mayor o suspenderán hasta nuevo aviso el “paso deprimido”, por las afectaciones que le causó el temporal, y no hay recursos para su reparación, ya tienen un déficit de casi 500 millones de pesos.

“Cuando tenemos una lluvia tan copiosa como la que tuvimos, equivale a que agarres una cubeta se la eches a un lavabo y siempre va a rebosar, hay que esperar a que la naturaleza haga lo propio, hoy podemos ver el ejemplo incluso desde el sábado y domingo, a los dos días de que terminó la lluvia, de que prácticamente ya no habían inundaciones”, comentó.

Recorridos

El primer edil añadió que los daños han sido cuantiosos, todavía los siguen calculando, han hecho varios recorridos en las comisarías, colonias y fraccionamientos, fue una precipitación pluvial extraordinaria, como bien se ha dicho llovió más que con el huracán “Isidoro”.

“La tormenta dejó inundaciones en toda la ciudad, no hubo una sola colonia que se salvara”.

“Hay que entender que nuestro manto freático lo tenemos a muy pocos metros, lo que se inunda es el fondo, nuestro suelo y entonces nos empezamos a inundar de abajo para arriba, como paso en el ‘paso deprimido’ que fuimos a supervisar y tiene cuarteaduras en su estructura, ya pedimos el apoyo del Colegio de Ingenieros para que nos dé un dictamen y podamos saber a cuánto ascenderían las reparaciones que tendríamos que hacerle, esperamos el dictamen”.

Entrevistado en el estacionamiento de la unidad deportiva Kukulkán luego del “banderazo” para iniciar el Plan Emergente de Fumigación —de lo que informamos en nota aparte—, el alcalde explicó que el problema en el “paso deprimido” fue que los cárcamos no pudieron ser capaces de bombear toda el agua que caía, además el punto de desagüe de las inundaciones estaba saturado, las aguas derivaban en un cenote que rebosó y por eso se ve incluso que el agua es cristalina”.

“El agua del cenote salió a la superficie, empujó las placas que cubren la superficie de rodamiento del ‘paso deprimido’, por eso estará cerrado yo calculo al menos dos semanas más, en lo que determinamos si vamos a hacer una intervención mayor o lo vamos a suspender hasta nuevo aviso”, puntualizó.

Barrera Concha manifestó que el problema es que no hay recursos para cubrir estas reparaciones, es algo que han dicho con claridad, desde el principio de la solicitud que hicieron al Congreso para un financiamiento.

“Demostramos que dejamos de recibir 45 millones de pesos en recursos y participaciones federales, también dejamos de gastar en una serie de inversiones importantes pública productivas en infraestructura y redirigirlo a lo que no teníamos presupuestado, los gastos por el coronavirus, aparte de todos los apoyos y programas sociales que el municipio da, tenemos un déficit de casi 500 millones de pesos que necesitamos cubrir para las necesidades de la ciudad”, puntualizó el concejal.

El presidente municipal comentó que afortunadamente ya prácticamente no hay inundaciones, lo que si hay son daños en las calles por baches, el pasado martes dieron el “banderazo” para las cuadrillas y se calcula que los daños serán de entre 70 y 80 millones de pesos, para la rehabilitación de calles y también para el apoyo a viviendas que fueron destruidas en ciertas invasiones y zonas de la ciudad.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Al insistir en que no tienen recursos para reparaciones como las del paso deprimido el alcalde citó que por eso, hoy están en pausa sobre la realización de obras, “no tenemos una proyección más allá del tema del bacheo y la rehabilitación de calles, absolutamente ningún tipo de obra

adicional se está realizando, estamos en espera de saber cuál será el futuro financiero de la ciudad, para poder priorizar”.

“Esto es como una sábana, recuerden, si lo cubrimos para el tema de la obra pública descubrimos el tema de sanidad y hoy la prioridad es la salud”, reiteró.

En cuanto a su solicitud para contratar un crédito por 400 millones, que sigue sin resolverse en el Congreso del Estado, dijo ser muy respetuoso de los procesos, los diputados están en un análisis, una discusión, no solo del municipio de Mérida, de otros también, y lo importante aquí es que toda

la información que han solicitado se les ha dado, se les ha dado hasta demás.

“En lo personal cuando fui a comparecer tuve la oportunidad de platicar con varios legisladores, todos se manifestaron satisfechos con las respuestas que dimos, no hay una sola pregunta que tenga el Congreso que no hayamos respondido, y más allá de la comparecencia también he tenido reuniones en

particular con todas las bancadas, para exponer diferentes temas particulares que les inquietan y por supuesto he recibido también la disposición de colaborar”, dijo. El alcalde expresó su esperanza en que hoy, “los diputados puedan analizar con objetividad el tema y por supuesto los meridanos estaremos muy pendientes, no veo hoy razón, no veo motivos sólidos no veo un motivo

objetivo, que pueda pensarse para poder votar en contra del crédito”.

