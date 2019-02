“Se debe poner orden” en la UTM

Rector responde sobre presuntas irregularidades

El rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Mauricio Cámara Leal, manifestó que la prioridad de su administración es certificar las carreras que actualmente imparten para mantener el estándar de calidad y reordenar las tareas administrativas y académicas a beneficio de los estudiantes.

“Hay que poner la casa en orden, tener una estabilidad financiera y terminar todo el tema de las cuentas, pasivos y activos”, señaló en una entrevista en el Instituto Yucateco de Emprendedores. “Como siempre he dicho, lo más importante son los alumnos y en ese sentido es que sigan tomando clases y los maestros sigan impartiendo sus cátedras”.

¿Hubo desorden?, preguntó un reportero que no es del Diario.

“No hay un desorden como tal. Estamos trabajando para mantener ordenada la universidad desde que llegamos hace tres meses y medio”, respondió. “Estamos reordenando las cuestiones administrativas, reordenando las cuestiones académicas para que los alumnos sean los beneficiados”.

¿Se manejaron mal los recursos?, le insistió el mismo reportero.

“Hay un tema de entrega recepción, hay un tema de auditorías que se están llevando a cabo y cuando éstas y el proceso de entrega recepción terminen seguramente allá estarán las observaciones”, reiteró.

¿No cuadran los números?

“Hay veces en que no hay números, no hay con que cuadrarlo donde no hay números”, indicó.

La UTM figura entre las denunciadas por irregularidades, ¿qué detectaron para sustentar esta acusación?, preguntó el reportero del Diario.

“Insisto, hay procesos de entrega recepción y procesos de auditorías. La Contraloría tendría que responder en ese sentido”, indicó. “Nosotros llevamos los procesos de entrega recepción y algunas auditorías que pidió la Contraloría y en ese sentido sería esa dependencia la que podría contestar”.

El exrector (David Alpizar Carrillo) dice que es mentira, que es manejo político, ¿cómo lo ve?, preguntamos.

“Lo veo como siempre se debe ver, de manera institucional, donde las autoridades, ya sea las administrativas o judiciales, decidirán el curso de las observaciones que se encuentren”, subrayó.

¿Hubo irregularidades graves, pueden subsanarse?

“Es grave en el sentido de que cuando esperas encontrar un orden, una estabilidad no la hay. Entonces remas contra la corriente para cumplir con los pasivos, con los proveedores y a los alumnos, que es lo más importante”, respondió.— Joaquín Chan Caamal.

El maestro Cámara Leal también informó que a mediano plazo no prevén la creación de nuevas carreras de Técnico Superior Universitario, Licenciatura o Ingeniería, que el gobierno del Estado redujo de 10% a 12% el presupuesto estatal para la UTM y la Federación todavía no asigna el presupuesto para esta universidad. Sin embargo, salda sus compromisos y mantiene su operación con apoyo del gobierno estatal.

La UTM tiene en la actualidad 4,000 alumnos en números redondos, espera recibir de 300 a 400 de nuevo ingreso en su proceso de admisión de agosto, la carrera con mayor demanda es la de gastronomía por la cantidad de restaurantes que funcionan en la ciudad, pero el sector industrial, manufacturero y de tecnologías solicitan egresados en informática, robótica, automatización de procesos y logística.