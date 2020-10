La eliminación del Fonden es un suicidio, opina Ramírez Marín

Al hablar de sus aspiraciones, el senador propone una transformación del municipio, con el ciudadano presente en las decisiones. Dice que no hay razón para que desaparezcan los fideicomisos y anticipa otro año de restricciones en el presupuesto.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Senado

Ángel Noh Estrada

En términos del béisbol, Jorge Carlos Ramírez Marín dice que piensa en la séptima entrada antes que en la novena.

Y aplica esos mismos conceptos a sus aspiraciones políticas, de las que habla al igual que de temas nacionales que ocupan toda su atención en estos días.

¿Qué está en juego con la desaparición de los fideicomisos? ¿Qué se pierde y qué se gana?

Cuando se empezó a utilizar la figura de los fideicomisos era presidente Vicente Fox. Nosotros (el PRI) éramos de oposición y decíamos: “El gobierno tiene subejercicios y los está escondiendo en los fideicomisos”.

Con el gobierno de Felipe Calderón esto se hizo más importante y nuestro lema como oposición era: “Hay que revisar los fideicomisos. El gobierno está escondiendo dinero en los fideicomisos”.

Y en el gobierno de Enrique Peña la oposición también se quejaba del funcionamiento de los fideicomisos.

La mejor frase que he escuchado sobre este tema es del diputado René Juárez: “No hay duda de que hay que revisarlos. No hay duda de que hay un enfermo con un mal. El problema es que donde se necesita un bisturí ustedes quieren utilizar un machete”. Eso es lo que está pasando.

Con tal de cuidar la probidad de los fideicomisos, con el lema de cero corrupción, están acabando con todos. Hay fideicomisos que no solamente son positivos sino que son indispensables. El más emblemático es el Fondo de Desastres Naturales, que fue concebido para actuar de dos maneras: prevenir, con Fopreden, y reconstruir, con el Fonden.

Éstos actúan juntos en el mismo fondo y no se puede dejar a las entidades federativas sin ellos. Cuando se creó el fondo, los gobiernos estatales ponían el 70% y el gobierno federal el 30%. Francisco Gil (secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox) lo emparejó a 50-50. El gobierno federal da 50 y el gobierno del Estado pone otros 50.

Sin esto, los gobiernos estatales se verían incapacitados para poder atender gastos catastróficos. No se trata de limpiar las calles ni de volver a colocar anuncios espectaculares que se hayan caído, ni de limpiar de ramas de árboles las avenidas. ¡No!, aquí estamos hablando de daños catastróficos. Por ejemplo, la pérdida de miles de hectáreas de cultivos.

Nosotros, estamos familiarizados con las inundaciones o los daños ocasionados por los huracanes. En otros lugares es el granizo, en otros es la nieve, en otros es un terremoto.

No hay una entidad federativa que pueda prescindir de ese fondo. Desaparecerlo sin que se haya creado lo que va a sustituirlo es francamente suicida. El gobierno federal se va a ahorrar un dinero, pero va a dejar a la gente más tiempo con el problema que le ocasionó la catástrofe.

La gente de Yaxcabá a la que se inundaron sus casas y perdió sus chozas —así las quiere llamar el gobierno federal y para nosotros son casas, aunque los techos sean de paja y las paredes de adobe— ya las está reconstruyendo, pero va a tardar mucho más tiempo viviendo en condiciones de precariedad que si hubiera tenido el apoyo inmediato del gobierno diciéndole: aquí tienes, compra tus materiales y rápido resuelve el problema.

Es cierto que es un fondo que se ha prestado a corrupción. Casi todo lo que tiene que ver con obras públicas se puede prestar a corrupción, pero vuelvo a la frase de René Juárez: ¿por qué debemos matar donde solo tenemos que curar, y más si está a la vista el problema? Si se tiene la evidencia del mal uso de este fondo, pues debe ser más fácil resolverlo.

Yo conversé sobre este tema con el secretario de Hacienda. Me pareció que era sensible al tema. Yo le explicaba que nunca habíamos tenido en Yucatán un problema de inundaciones de este tamaño, con “Cristóbal”, “Gamma” y “Delta” que venía en camino. ¡Cuándo nos imaginamos que una parte tan grande de la ciudad de Mérida estuviera bajo el agua!

¿No se ha considerado una alternativa o figura que sustituya al fondo?

Hay un plan alterno que se está analizando. Yo voy a suscribir una iniciativa en ese sentido y creo que hay consenso con otros partidos para apoyarlo. Lo malo es que también les cuesta a los estados.

El único fondo del cual ahorita podrían disponer es el Fondo de Estabilización de Ingresos y ya está siendo usado en otras cosas para las que fue previsto. Se constituye con los excedentes, con la diferencia de los precios del petróleo, pero es quitarles un recurso a las entidades federativas, es debilitar un fondo que es solamente para ellas y ahora sería el componente de la Federación el que les estuvieran quitando... Eso pudiera ser riesgoso en caso de que, por ejemplo, la economía no mejorara, porque ese fondo es para eso. Este año se repartieron $60 mil millones porque cayeron los ingresos en todos los estados. Solo que si ahora le metemos también el ingrediente de desastres naturales puede ser complicado. Pero nos demuestra una cosa: ¿por qué vas a acabar con un fondo si todavía no tienes la alternativa bien constituida?

¿Qué era lo más conveniente?

Lo más conveniente hubiera sido seleccionar un grupo de fondos o fideicomisos con los que nos metiéramos por ahora y dejáramos otros. En algo tiene razón el gobierno: hay fideicomisos que nunca han sido tocados. Si tú creaste este fideicomiso para tal propósito y sigues teniendo los recursos iniciales más los intereses, pues no le veo sentido a que estemos guardando dinero en momentos en que el país lo necesita para la reconstrucción y para salir adelante. Sin embargo, hay algunos que no se pueden someter a esto.

Yo veo dos tipos de fideicomisos: primero, los que son para solucionar cuestiones circunstanciales imprevisibles, como es el caso del Fonden, y los que tienen su propio fondeo, es decir, los que tienen una fuente de recursos diferente que no depende del presupuesto de la Federación, como es el caso de Fidecine. Fidecine se forma con lo que uno paga por boleto al ir al cine. Para qué suprimir ese fondo si no está saliendo del presupuesto.

No me queda muy claro qué va a pasar con ese fondo, si la fuente de recursos se cancela o ahora va a ingresar también a la Federación.

Hay todavía muchas cosas demasiado confusas. ¿Eran demasiados fideicomisos? Posiblemente sí. ¿No eran bien utilizados? Seguramente había algunos que no. ¿Que necesitamos el dinero de los fideicomisos para salud? El dinero para salud debería salir de las prioridades presupuestales del gobierno, no tendrían que estar dependiendo de los fideicomisos. Si así fuera, de dónde se va a dar a salud el próximo año que ya no habrá fideicomisos. Lo de salud tiene que salir del presupuesto. Como en cualquier casa, el número uno es uno y después del uno veo cuánto me queda para dar a los demás.

Hacer depender de los fideicomisos los recursos de salud, de los niños con cáncer, de las enfermedades catastróficas graves, significa que no es mi prioridad en el presupuesto.¿Hay algo detrás de esa eliminación?

No veo ninguna razón que justifique que todos los fideicomisos tengan que desaparecer. Creo que hay una sesgada intención ideológica: “No me gustan, yo quiero que sea el Estado el que responda, no me gustan las autonomías, no me gustan las independencias”. Y lo único que garantizan los fideicomisos es eso. No dependes del presupuesto federal sino del patrimonio que ya formaron esos fondos.

En el caso de Yucatán, ¿cómo aplicará el Fonden con las inundaciones?

En la plática con el secretario de Hacienda él me decía: “Mire, senador, la situación del Fonden en estos momentos es la siguiente: tengo 15 mil millones de pesos en el fondo, pero cargo con pasivos por 21,000 millones. De todas maneras el Fonden hoy es prácticamente inoperante”.

Y yo le respondía: “Mire, resolvamos lo de Yucatán y después vemos qué hacemos con el futuro del Fondo y lo que lo pueda sustituir”.

En pocas palabras, para esta tragedia el Fondo todavía existe y la Federación tiene recursos para responder en la parte que le toca. Si hubo $800 millones de daños, el gobierno federal tiene que poner $400 millones por medio del Fonden y el gobierno del Estado otros $400 millones de sus propios recursos.

Todavía existe el Fonden. Desaparecerá cuando el presidente publique el decreto.

¿Cuándo se podría concretar la eliminación?

El Senado estará discutiendo el tema la próxima semana, posiblemente ratificando la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Si le hiciera alguna modificación regresaría a la Cámara de Diputados, así que estamos hablando de por lo menos fines de octubre o principios de noviembre.

¿Cómo se espera el debate en el Senado?

En el Senado va a haber una oposición muy parecida a la que hubo en la Cámara de Diputados. Posiblemente entre la oposición no se cuente con los partidos que otras veces han apoyado a Morena, como sucedió en la Cámara de Diputados.

¿Qué otros temas que tengan relación con Yucatán platicó con el secretario de Hacienda?

Hay tres temas que son muy importantes para Yucatán. Uno es el de la infraestructura. Me comentó que estaba favorablemente impresionado por las obras que había visto y que todas venían de una combinación de recursos federales y estatales, el fondo metropolitano, que es otro de los que desaparecen.

Me decía: “Estoy convencido de la utilidad de la participación federal con los estados”.

El segundo punto es que me platicaba de la posibilidad de crear una instancia que sustituyera al Fonden, que fue la primera inquietud que le pude plantear, y el tercer asunto, que creo es una preocupación común, es el adeudo de los estados.

Yucatán está bastante sano en sus finanzas. Debería mantenerse así, debería el gobierno del Estado acelerar los pasos en dos sentidos: lo que ya renegoció y pactó debería estar aplicando ya.

Ya que estamos en el tema económico, ¿cómo viene el presupuesto 2021 para Yucatán?

Mal, eso es lo cierto. No hay pretensiones de echarle la mano a nadie cuando decimos simple y sencillamente que el gobierno va a pasar gravísimos apuros el próximo año. ¿Por qué? Déjame darte algunos datos concretos: en valores nominales, las participaciones para estados y municipios se proyectan en solo $921,000 millones para 2021, cuando este año se aprobaron $984,000 millones. Las aportaciones propuestas ascienden a $836,000 millones, que son menos que los $845,000 millones de 2020. Los recursos en convenios bajarán de 130 mil a 100 mil millones de pesos, y el Ramo 23 cae de $15,000 millones a $9,000 millones. En otras palabras, estados y municipios particularmente van a recibir menos dinero. Que el Estado reciba menos recursos es una mala noticia para todos. Más allá de colores o banderas, es una mala noticia.

¿Qué opina de las recientes inundaciones en algunas zonas de Mérida?

Creo que deberíamos tomar esta fuerte llamada de atención para darnos cuenta de que no podemos seguir pensando en administrar la ciudad sin la debida planeación y con una visión de que administrar la ciudad es solo limpiar calles y desazolvar pozos.

Los hechos más recientes nos muestran las graves carencias en la planeación de la ciudad. Siempre usamos como referencia el paso deprimido, pero me da la impresión de que se intenta desviar la atención a otros aspectos y eso se está demostrando ahora en Caucel, en Las Américas y las comisarías del Norte.

En el caso del fraccionamiento Las Américas, si hubo permisos irregulares o se permitió construir sin los estudios adecuados, tanto empresas como autoridades deben asumir sus responsabilidades. El único que no debe asumir los gastos es el ciudadano.

Hoy están miles de personas bajo el agua. Como siempre, vamos hacia atrás en lugar de ver hacia adelante o recurrimos al consabido concepto de que los que están reclamando no son meridanos, no son yucatecos. Eso es inaceptable.

Lo que nos están diciendo los fenómenos naturales es que es hora de pensar en el futuro, que es hora de pensar en una ciudad que ya necesita una planeación urgente que apunte a los próximos años.

¿Es Mérida motivo de preocupación para usted?

Tengo una enorme preocupación por Mérida porque concentra a la mayor parte de la población, porque es el centro de nuestro desarrollo económico, porque es el centro de nuestra actividad educativa... Mérida es el futuro, pero no puede ser vista como un grupo de colonias nada más. Tiene que ser vista como un conjunto. Le importa a Mérida lo que le pase a Umán, lo que le pase a Conkal, lo que le pase a Motul, lo que le pase a Progreso. Tenemos que pensar en el futuro, no solamente en la coyuntura de tres años.

Mérida requiere de una profunda replaneación, que piense en todo: edificios altos, nuevas vialidades, nuevas formas de convivencia e incluso del tema de la salud, donde hemos visto al municipio ausente.

Se habla de un nuevo aeropuerto, sí, pero cómo, dónde, por qué, cuál va a ser su impacto para la ciudad. Se habla de un tren que va a atravesar por un túnel y que va a llegar a una estación que estaba destinada a ser un pulmón urbano. ¿Cómo, cuándo, por qué? El ciudadano tiene que saber eso.

Es fundamental que Mérida no pierda ese carácter de ciudad de todos, pero démosle más poder al ciudadano, el mejor aliado que puede tener una autoridad municipal.

Los ciudadanos deben participar en la discusión de los temas. Eso garantizará que las decisiones se tomen bien y realmente les beneficien.

La participación de la gente es insustituible. No hay un dron que sustituya el poder de los ciudadanos.

Hay versiones de que tiene interés en la alcaldía de Mérida. ¿Será candidato?

A todos los que me lo han dicho les he contestado lo mismo: estoy listo y preparado; soy hombre de retos, no de obsesiones. Pienso en el 2024, pero también pienso en una ciudad que necesita un proyecto de largo alcance.

Si a Mérida le va bien, a los demás municipios les va bien.

Hay quienes quisieran ver a Mérida como una isla. Si pudieran la bardearían. Y no se trata de poner murallas y bardas o seguir haciendo privadas. Al contrario, se trata de vivir en un lugar donde con tranquilidad se pueda dejar la puerta abierta, sin importar de dónde hayas venido o dónde vivas.

Dice que piensa en 2024. ¿Significa que su interés en la gubernatura sigue firme?

Mi interés en 2024 sigue firme, pero ahora mi visión está en Mérida. Como beisbolista pienso en la séptima entrada antes que en la novena.

Sé que en la medida que aumentan las aspiraciones también aumentan los ataques. Afortunadamente son los menos.

¿Cómo vislumbra el cierre de año para los yucatecos?

Es el año más difícil al que nos hemos enfrentado. Y aquí no es solo pedir paciencia a los ciudadanos. La autoridad tiene que mostrarse más empática y brindar alternativas a todos, no solo a unos cuantos. Hay que pensar en esos sectores que no tienen la protección de una empresa, hay que pensar en las empresas que no tienen la protección de un banco. Hay que pensar en la gente que desde marzo dejó de llevar ingreso a su casa...

Nos han pegado tres fenómenos naturales de una manera nunca vista, o porque no estábamos debidamente preparados, o porque está cambiando la naturaleza y no fuimos capaces de advertir hacia dónde iba este cambio.

Ha sido una temporada de despidos masivos. Tengo amigos que han recortado su personal en cientos de personas. Tengo muchos amigos que no pudieron volver a abrir sus empresas. Tengo amigos haciendo colas en los bancos para poder pagar su tarjeta de crédito, cuando antes eran gente que cada semana liquidaba una nómina.

Ha sido un año muy duro y así va a terminar. ¿Mejoramos? Bueno, si crecimos cuatro puntos de agosto a octubre quiere decir que seguimos 14 puntos debajo del lugar en que estábamos en diciembre, y ya estábamos mal.

Lo que necesitamos son empleos para pagarle a la gente, para que lleve dinero a su casa. Es lo que necesitamos y el gobierno debe estar atendiendo eso.

El estadio nuevo es una buena noticia, siempre y cuando no se metan con el béisbol y siempre y cuando represente efectivamente miles de empleos, en el supuesto de que todos sean alarifes o ingenieros, o arquitectos o trabajen en una tlapalería. Y la pregunta es: ¿cuándo se empieza el estadio? Porque la Navidad está a la vuelta.