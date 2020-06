Se deben aclarar bien condiciones de un viaje oficial

Los viajes de políticos en avión privado no son nuevos en la vida nacional, pero ahora no están apegados a la nueva realidad política de México, consideró el politólogo, consultor y profesor de la Universidad Modelo, Juan Pablo Galicia Nahuatt.

Como informamos, el gobernador Mauricio Vila Dosal viajó el 14 de junio pasado a la reunión de 9 gobernadores del PAN en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para promover el Nuevo Pacto Fiscal, pero por la escasa conectividad aérea comercial, según informó el gobierno estatal, aceptó una invitación para trasladarse en la aeronave privada Learjet 45 propiedad de Air Peninsula Corp. El jefe del Ejecutivo, según un comunicado de prensa, aseguró que ese viaje no representa ningún costo presente ni futuro para el Estado.

Además, dijo que en esa reunión aprovechó para plantear la situación de desastre que dejaron las últimas tormentas tropicales y fruto de esa gestión el Estado recibe apoyo de los gobiernos de Tamaulipas, Nayarit y Querétaro.

El Diario solicitó la opinión del analista político Galicia Nahuatt sobre este tema y de entrada dijo: “Me parece que en primer lugar habría que poner en contexto que estos tipos de vuelos privados de políticos importantes no son nuevos en la vida política nacional. Lo usan secretarios de estado, gobernadores, y políticos que a veces tienen avión privado. Pero la verdad es que en la elección de 2018 ese tipo de actitudes de los políticos fue un punto de quiebre, un parteaguas en ese viejo tipo de política de quienes se movían en aviones privados, en helicópteros y en camionetas de lujo, y eso repercutió en que los ciudadanos vieran como lejanos a los políticos”.

“Puede parecer un lujo”

“Ahora que se dio a conocer que el gobernador viajó en un avión privado, llegó rápido y sin contratiempos a su destino, ese gesto simbólico no está acorde con lo que sucedió en 2018”, subrayó. “No está apegado a esta nueva realidad de lo que espera la gente de sus políticos, que es minimizar este tipo de servicios de lujo. A la gente le parece un lujo, puede ser mal visto por una ciudadanía que ya corrió del poder a quienes usaban este tipo de transporte exclusivo porque lo convirtieron en un símbolo de estatus de poder”.

El profesor Galicia Nahuat dice que es muy pronto para calificar si ese evento de gobernadores del PAN fue un evento con tinte partidista o de interés para el Estado, porque depende de los resultados que obtengan. Si al final los gobernadores no logran negociar un nuevo pacto fiscal, y que los impuestos que se generen se queden en el Estado, la reunión pasará a la historia como un evento partidista donde gobernadores del PAN fijaron un posicionamiento contra el gobierno federal morenista o se reunieron para la foto.

Si posterior a la elección 2021, porque ve imposible que antes los gobernadores puedan lograr su objetivo, logran una reforma fiscal o al menos empiezan las pláticas para que Yucatán empiece a ver el fruto de sus propios impuestos y ya no sea un estado tan subsidiado, “se verá la importancia de ese viaje del gobernador y quizá la controversia se disipe”.

“Hay que esperar los resultados”, dijo el analista.

¿Considera que el gobernador debe informar qué empresario fue el que le hizo la invitación?

“La Ley de Transparencia obliga a transparentar todo evento donde hay recursos públicos, donde participan funcionarios públicos. Por ejemplo, si se organiza la ceremonia cívica de los Niños Héroes se puede preguntar a la Unidad de Transparencia quién puso el toldo, las mamparas, las luces, los micrófonos... y deben desglosar el costo porque fue un acto público, hubo actores públicos y empresas privadas”, explicó. “En este caso del viaje privado el hecho de que el gobernador haya viajado como representante de un poder público, que acudió como gobernador, aunque fuera un vuelo privado, todavía podría caer en una interpretación de que debe transparentar todo para evitar conflicto de intereses”.

“Quizá dependa del Inaip darle respuesta a esta interpretación de transparencia”, continuó. “Tal vez digan: ‘nos reservamos los datos personales del particular que invitó al gobernador al vuelo privado’, pero hay antecedentes de datos privados y documentos clasificados que han sido transparentados por orden del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) cuando hay un interés público y cuando involucran el interés nacional. Se vuelven públicos cuando tiene que ver con actos públicos, cuando hay participación de los órdenes de gobierno. Esa reunión donde estuvo el gobernador fue un acto público por la investidura de los gobernadores”, aseveró.

“En mi opinión creo que el Inaip puede transparentar todos los datos, la documentación de la aeronave, quién es el dueño, el costo de ese viaje, aunque no le haya costado al Estado, si fue un préstamo el avión... el Inaip tiene todos los elementos para que la información sea transparentada”, acotó.

¿La reunión aporta al Estado?, se le preguntó al politólogo y profesor.

“Me parece que sí aporta sin duda alguna, pero debe quedar muy clara la utilidad de la reunión de gobernadores”, respondió. “Independientemente de lo que digan sobre el viaje en avión privado, hemos visto que el gobierno de Querétaro y otros estados enviaron apoyos a los damnificados yucatecos. La crítica que puedan hacer por el transporte privado no tiene nada que ver con la gestoría del gobernador. El tema de usar una aeronave privada es una cuestión que parte del hecho de evitar en cualquier situación que exista algún conflicto de interés. La reunión sí tiene sus beneficios y sería muy bueno para el gobernador para alejar todo tipo de sospecha que informe con claridad de quién es la aeronave, el costo de ese vuelo que no pagará el Estado, que no representa un pago de favores políticos, para eso se hace el cuestionamiento. Hay que saber diferenciar entre si la reunión de gobernadores del PAN tuvo éxito y la crítica al viaje por el medio privado que utilizó el gobernador”.

Para dimensionar la importancia de la transparencia, Galicia Nahuatt recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto usaba el avión presidencial para sus viajes de estado al extranjero y luego se descubrieron los excesos en gastos. Por ejemplo, al principio de su mandato, recordó, viajó a España, y con los datos de transparencia se descubrió que llevó a más de cien personas con el viaje y servicios pagados por los mexicanos. Incluso, sus invitados fueron recibidos como parte de la comitiva de la visita de estado a España, pero la crítica de ese momento es que el viaje oficial haya sido no solo para la gente de estado, sino que haya servido para invitar a 99 personas que no tenían nada qué hacer en ese evento de gobierno”.

“Si no tuvo ningún costo para el estado como dice el gobernador, no habría problemas de decir quién le prestó el avión”, indicó. “Aquí cabe el refrán: No hagas cosas buenas que parezcan malas. Si se da a conocer quién prestó el avión privado, entonces la prensa puede hacer alguna indagación si el gobernador fue con algún o algunos colaboradores o si además de él viajaron otras personas”.

“Me he enterado que el gobierno argumenta que quiere impedir que haya algún tipo de acoso contra la persona que prestó la aeronave, pero para tener certeza que no hay un conflicto de interés en ese préstamo, debe clarificar su viaje”.— Joaquín Chan Caamal

