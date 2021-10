Se defenderá dos iniciativas

Diputados insisten en eliminar el reemplacamiento

Las iniciativas para eliminar el reemplacamiento y evitar la desaparición de escribanos en Yucatán, no se han desechado “están vivas”, se encuentran en la mesa directiva del Congreso la cual debe pasarlas a votación o turnarlas a comisiones, como sea se les debe dar trámite y esperan que sea antes de concluir este periodo de sesiones, informó ayer Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI.

En la pasada legislatura, las bancadas del PRI y Morena trabajaron para modificar el proceso del reemplacamiento, a fin de que ya no sea un trámite que cada tres años le cueste a los usuarios. De igual, por parte del PRI trabajaron en la iniciativa que evite la desaparición de los escribanos a partir del primer día del próximo año, como esta previsto.

Se buscó ayer a los coordinadores de la bancada del PRI y Morena, para saber si insistirían en estas iniciativas, ya que ambas perderían vigencia si no se atienden antes de que concluya el presente año, a lo que el priista Quintal Parra explicó que no es necesario rescatarla, porque se encuentran en trámite, solo que no se les ha dado curso como debieran en esta legislatura.

Quintal Parra explicó que la ley de gobierno del Congreso establece que “las iniciativas de Ley o Decreto que hayan sido presentadas en una Legislatura, serán desahogadas en la misma, a excepción de los siguientes supuestos: Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente como establece el Artículo 52 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán”.

El diputado recordó que este es el caso de ambas iniciativas, ya que al final de la legislatura anterior se dictaminaron y se turnaron a la mesa directiva que en ese entonces presidía el priista Luis Borjas Romero, y no las turno al pleno para su discusión y aprobación o que se deseche, por tanto sigue en la mesa directiva que hoy preside Ingrid Santos Díaz, legisladora del PAN, quien debe turnar a una sesión plenaria para continuar su trámite.

“En caso de que no se turnen próximamente para su desahogo como lo marca la ley, solicitaremos en la tribuna con el debido sustento legal, que la mesa directiva cumpla con su responsabilidad de darles el trámite que corresponde, que puede ser pasarlas a una sesión plenaria para someterlas a votación, o regresarlas a comisiones para su revisión, actualización y pasarlas al pleno”, precisó.

Pero no se ha desechado —continuó—, ni siquiera se pasó al acervo legislativo como sucedió con las 148, que dejaron pendientes las anteriores legislaturas para dejarlas ya sin que continúen sus trámites. afirmó, en este caso se trata de iniciativas ya dictaminadas por ese detalle de que ya tienen dictamen y están en la mesa directiva es que todavía están vigentes y se les debe continuar su proceso.

Por su parte, Alejandra Novelo Segura, coordinadora de la bancada de Morena, declaró que la iniciativa del reemplacamiento de vehículos no es su prioridad en este momento, pero si se incluye en el paquete fiscal para 2022, desde luego que se opondrán.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Alejandra Novelo manifestó que, “hasta ahorita no tenemos como prioridad el tema del remplacamiento, pero no se descarta que la rescatemos, en su momento analizaremos si la retomamos o no”.

La diputada de Morena indicó que, en su bancada siguen analizando otras cosas, “tenemos como prioridad la armonización de varias leyes locales con las federales, la próxima semana estaremos presentando en el pleno la reforma laboral, la presentación de los centros de conciliación, trabajamos también en la de amnistía, la de la interrupción del embarazo, y otras leyes”.

La coordinadora morenista añadió que el tema del remplacamiento se va a checar más adelante, porque viene como parte del presupuesto, y será cuando lo analizarán, de ser necesario presentarán un punto de acuerdo para evitar que continúen los canjes de placas de vehículos.

“Morena está en contra de que se creen nuevos impuestos, y si para el próximo año este canje se pretende aplicar, lo cual sería como un impuesto más, nos vamos a oponer en el momento que se pretenda tratar ese tema”, puntualizó.