Se defiende Huacho Díaz

Ningún panista en la Secretaría del Bienestar, dice

Joaquín Díaz Mena, coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal en Yucatán, rechazó que estuviera privilegiando a panistas (excompañeros de ese partido) en puestos laborales de la Secretaría del Bienestar y otras delegaciones federales en la entidad.

El funcionario declaró a “El Universal” que “en los cargos que he nombrado en la Secretaría del Bienestar son gente que proviene del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y son los que nombran otros miembros del gabinete, yo soy respetuoso y no puedo confrontarlos”, aseguró.

En días pasados Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, declaró que recibió reportes de que se privilegiaba el acomodo de gente del PAN en distintos puestos dentro de las dependencias federales en el estado, por lo que dijo buscaría reunirse con Huacho Díaz para hablar del tema. Aseguró que la gente de Morena se ganó el derecho a tener un trabajo, pues se esforzó por ello; en su momento, apuntó que esos lugares los podían ocupar no solo militantes, sino también simpatizantes del partido y aseguró que “los panistas no simpatizan con nosotros, ni nosotros con ellos”, por lo que garantizó que buscaría al coordinador de programas federales para saber qué estaba pasando, al menos en el caso de Yucatán.

Sobre el tema, Díaz Mena precisó que no se pudo reunir con ella pues no coincidieron en agendas, pero dijo que quedaron en reunirse en su próximo viaje a Ciudad de México y aseguró que tiene una “extraordinaria relación con ella y no tengo ningún inconveniente en platicar del tema”.

Por otro lado, el diputado local de Morena Miguel Candila Noh dijo que no teme que ese partido los expulse por votar contra el matrimonio igualitario en Yucatán y a favor de un crédito del gobierno estatal por $2,620 millones para seguridad, esto ante la versión del presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, de que tres diputados locales de Morena serían sujetos a una revisión por la comisión de honor y justicia de ese partido político.

El legislador dijo que no daría a conocer el sentido de su voto porque fue por “cédula” (secreto) ya que él es institucional y como tal respeta los acuerdos.

Secreto

