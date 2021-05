Aprender, la causa de su vida

Se devela placa para el Maestro Distinguido 2021

“Siempre me he guiado por lo que me apasiona, lo que me motiva o es un reto para mí”, expresó Eddie Ariel de Jesús Salazar Gamboa, Maestro Distinguido 2021, en la ceremonia en la que se le confirió la distinción y en la que compartió cómo su labor docente, ejercida a lo largo de 57 años, va de la mano con su pasión por las ciencias.

La entrega del reconocimiento se efectuó el sábado en el auditorio de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Segey), en el marco de la conmemoración por el Día del Maestro.

Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Segey, le entregó el reconocimiento a Salazar Gamboa y ambos develaron la placa conmemorativa que se colocará en el nuevo campus normalista en el poniente de la ciudad.

Actualmente catedrático del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), donde ha dado clases desde 1973, el docente agradeció la distinción recibida, las palabras emotivas y los halagos que hacia su persona hicieron las autoridades educativas que presidieron el evento.

Después de los atributos asignados ya no sé qué decir, expresó el profesor, quien dejó de lado el discurso preparado para la ocasión y habló desde el corazón.

Según indicó, se siente con mucha suerte, pues no cualquier persona recibe una distinción como esa.

Salazar Gamboa manifestó que se ha guiado por lo que le gusta y apasiona, por el conocimiento, por lo que le motiva, lo que es un reto para él, “ese ha sido el motivo de mi vida siempre”.

La idea de obtener diplomas, reconocimientos o distinciones no es lo que le alienta a aprender y compartir el conocimiento todos los días, ni siquiera el subir de nivel académico, simplemente ha desarrollado lo que le apasiona, lo que es importante para él, como las matemáticas y la astronomía.

Igual compartió con los asistentes algunos de sus descubrimientos y logros alcanzados a lo largo de su trayectoria como docente, a los que hizo referencia Heberth de Jesús Díaz Flores, director del ITM, como son las investigaciones sobre los cálculos para saber cuándo se tendrá una superluna y la bisección de la pirámide de Chichén Itzá en los solsticios en un fenómeno de luz y sombra.

Además, el descenso de Kukulcán lunar en Chichén Itzá, que descubrió y documentó con el arqueólogo Víctor Segovia Pinto, y las investigaciones que juntos hicieron en relación al Templo de las 7 muñecas en Dzibilchaltún.

Después habló de cómo siendo niño presenció una lluvia de estrellas en Tahmek que le impactó, al igual que el eclipse total de sol que pudo observar en Oaxaca el 7 de marzo de 1970, hechos que contribuyeron a despertar su marcado interés en la astronomía.

El homenajeado consideró que la función educativa es como un árbol, y si el árbol es bueno y da buenos frutos cumplió su misión.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Heberth Díaz, director de ITM, fue el encargado de leer la reseña del Maestro Distinguido 2021.

El homenajeado, detalló, lleva 57 años como docente, 48 de estos como parte de la SEP en el ITM, donde ha impartido decenas de asignaturas en diferentes carreras de licenciatura.

Posteriormente, resaltó la labor que como docente ha tenido Salazar Gamboa, pero también su faceta como acucioso investigador de la astronomía y la arqueastronomía, los descubrimientos que ha hecho de varios fenómenos de luz y sombra en importantes zonas arqueológicas de Yucatán, y sus aportaciones al conocimiento general de la astronomía.

Esto aunado a los libros que sobre ciencias y astronomía ha escrito.

“Contar en la planta docente del ITM con un profesor de amplia cultura, sólidos principios humanísticos y humildad es motivo de profunda satisfacción, pues el perfil idóneo del profesor que se requiere en aras de cumplir la misión que todo docente debe cumplir, que es formar al alumno”.

Lida Eugenia Espejo Peniche, coordinadora general de Programas Estratégicos de la Segey, apuntó que en estos tiempos se requieren maestros inspiradores, que den ejemplos a los alumnos, les den rumbo y confirmen sus convicciones, como representa la trayectoria de Eddie Salazar.

Él, expuso, es una “combinación de erudición y sencillez”, se guía siempre por la convicción de ser cercano a sus alumnos, por permitirles acercarse a aprender y que ese aprendizaje no tenga límites.

Por su parte, Loreto Villanueva reconoció el talento del homenajeado y su pasión por la astronomía, la física, las matemáticas y la arqueastronomía, y por compartir esos conocimientos con miles de personas mediante la educación.

Asimismo, precisó que la placa conmemorativa del Maestro Distinguido 2021 será colocada en el nuevo campus normalista junto a la de otros célebres docentes, para que desde ahí inspiren a los muchos maestros que de ahí egresan y “sueñen con alcanzar lo que usted ha logrado”.

Reconocimiento Educación

Talentos

El orador dijo que se le reconoce a Eddie Salazar Gamboa por su talento, profesionalismo y sensibilidad, y por hacer una labor entusiasta, digna, pródiga de talentos y recursos.

Enseñanza

También manifestó que hay que formar ciudadanos de gran calidad, solidarios, que inspiren el desarrollo económico social, científico, tecnológico y sustentable de la entidad y la región, por ello es importante honrar a los maestros que imparten el conocimiento y con humildad comparten lo que saben, como es el caso del homenajeado.

Apreciación

La distinción busca honrar a los maestros con conductas o servicios destacados o sobresalientes, recordó. Igual destacó que les llena de júbilo y orgullo que este año el distinguido sea Eddie Salazar, “apreciado maestro del Tecnológico de Mérida”.