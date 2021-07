Clima en Yucatán: se espera que continúen las lluvias por las tardes

MÉRIDA.- Este martes se tuvo un ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado por la tarde con vientos del este y sureste y noreste en la costa con ocurrencia de lluvias dispersas y intensidad dispersa en el interior del estado incluyendo la ciudad de Mérida.

Las temperaturas máximas y las alturas de lámina precipitada fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 35,5 C y 6,6 lt/M2

Observatorio suroeste: 34,6 C y 2,6 lt/M2

Gerpy poniente: 36,5 C y 5,0 lt/M2

Pronóstico para mañana miércoles

Temporada de Ciclones Tropicales 2021

Debido a los efectos de la Onda Tropical No. 4 se espera ambiente caluroso con cielo medio nublado en la primera parte del día y mayormente nublado por la tarde con vientos del este y sureste y con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche que podrían estar acompañadas de rachas de viento y carga eléctrica.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer serán de entre 22 C a 25 C y las temperaturas máximas de entre 31 C a 33 C en la costa y de 35 C a 37 C en el interior del estado incluyendo a la ciudad de Mérida

Océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe

No tenemos ningún Ciclón Tropical por el momento formado y no se espera formación alguna de Ciclón Tropical a 5 días.