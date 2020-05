Se espera transparencia

“No debe quedar duda de cómo se usaría el préstamo”

Falta claridad en el ejercicio de los programas de apoyo del gobierno y esperemos que en los próximos días se pueda ver cuáles son los mecanismos de transparencia que aplicarían para el crédito, en caso de que se apruebe, para que no quede duda a nadie sobre cómo se ejercerá, señaló el politólogo Juan Pablo Galicia Nahuatt, al opinar sobre el millonario crédito del que la administración estatal pidió autorización al Congreso del Estado para contratarlo.

El tema en específico del empresario cuestionado —continuó— parece al menos ya superado con la aclaración de las empresas señaladas, pero lo cierto es que en términos generales hay varios programas de apoyo en los que participan los tres niveles de gobierno, es una marea de apoyos que muchos hasta pasan inadvertidos, no se sabe ni cómo se puede acceder a ellos ni quienes son los beneficiarios.

Galicia Nahuatt recordó que son una gran cantidad de temas que surgen por la pandemia, “que cuando volteamos y vemos cómo operan, encontramos a gente que es beneficiada y no sabemos cómo llegaron a esos programas”.

“Deberían empezar en el gobierno por transparentar los apoyos que ya empezaron a entregar y están en trámite, hubo reuniones con organismos de transparencia para algunos casos, igual debía ser en todos los niveles de gobierno”, comentó.

El catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Modelo manifestó que es importante que todos los apoyos de despensa, económicos y demás se transparenten debidamente, porque puede generar sospechas de pensarse que pueden ser mal usados por algún gobierno, que pueda promover a algunos personajes o hasta para pedir el voto, por eso es necesario e imperante poner orden.

El politólogo subrayó que debe tenerse en cuenta que estos apoyos en su gran mayoría son para poblaciones susceptibles de ser compradas, de ahí la importancia en transparentar estos programas.

Cadena productiva

“Mañana (por hoy miércoles), cuando se turne en el Congreso a comisiones la iniciativa del gobernador para reactivar la economía como dice, ojalá que se cuide el no beneficiar solo a un sector, solo a restaurantes o servicios, sino a la cadena productiva en general, y cuidar que no sea para personas que tengan conflictos de interés con el gobierno, como debiera ser también con los otros apoyos que son de corte económico”, indicó.

“Es dinero en grandes cantidades y sería sospechosos que quede en manos de algunos cercanos al poder, ahora que vemos cosas raras creo que sería el momento para poner candados a todos los programas”, insistió.

El catedrático comentó que todo lo que tiene que ver con programas sociales, donde hay presupuesto, se requieren las reglas de operación, “una petición que lleva un buen rato haciendo el Congreso, y que el gobierno no responda habla también de la prisa que tiene por la petición del empréstito”, que ya una vez se declinó.

“Ahora, en segunda oportunidad, el gobierno sigue empujando, lo vemos en prensa radio y televisión sigue empujando, presionando, que como es urgente primero aprobar y luego dar respuesta puntual a todo lo que se pide en transparencia, hemos visito boletines, el propio gobierno, declaraciones alegres empresariales, de exigir al Congreso que apruebe la iniciativa, claramente es estrategia de presión del gobierno para que se apruebe”, dijo.

Acercamiento

En opinión del politólogo, pareciera que es más efectiva la estrategia de acercarse a los priistas, lo hicieron con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, quizás por falta de algún representante con calidad de ese partido, pero no es el único y el gobierno tiene que hablar con Felipe Cervera, quien lidera a los priistas en el Congreso, que se le incluya en el comité.

“Creo que es mejor buscar a los priistas, que presionar por los demás”, reiteró.

El problema —comentó el entrevistado— es que ni siquiera envía el gobierno las reglas de operación de los programas que ya ejercen. “Quiero creer, no sé si para mañana (hoy miércoles) o cuando empiecen a sesionar, que aprovecharán lo que dijo el diputado del PAN Víctor Merari, que él ya las tiene y las entregue al Congreso o se hagan públicas, o el propio gobierno se las envíe, como debiera ser”.

“Muy probablemente es cuestión de formas, se me ocurre que por la premura de la vez anterior no se dieron las reglas de operación, pero deben hacerlo, es tan solo un formalismo que se pasa por alto, desde la soberbia de no aceptar la primera vez que debieron hacerlo, o temor de que no se lo aprueben, o que no se entiende en el gobierno que las reglas son un documento formal y no es de campaña”, puntualizó.

Galicia Nahuatt consideró que se deben entregar las reglas de operación y deben ser muy específicas. “Recuerdo las de la Cruzada contra el Hambre, incluían tipo de empresas y productos, dónde se iniciaría la cadena productiva para enviar... son muy formales, pueden sonar aburridas, pero son necesarias, ya que solo así se le puede dar la máxima transparencia, aquí se debe cuidar a los beneficiarios pueden acceder a créditos y contratos de obra pública que implican mucho dinero”.—David Domínguez Massa