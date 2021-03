Se espera un ambiente en extremo caluroso

YUCATÁN.- El día de hoy fue una jornada otra vez muy calurosa aunque hubo un grado menos de temperatura alta en comparación con el día viernes siempre estuvieron altas las temperaturas y la sensación térmica máxima fue de 44 C, el cielo estuvo despejado pero el viento del sureste sus rachas alcanzaron los 53 km/h durante toda la mañana



Las temperaturas altas reportadas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 37,5 C

Fiuady norte: 37,5 C

Observatorio suroeste: 37,2 C

Gerpy poniente: 35,5 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 36,0 C

Celestun : 36,2 C

Oriente

Valladolid: 34,6 C

Noreste

Tizimin: 34,7 C

Rio Lagartos: 35,5 C

Sur

Tantankin: 33,5 C

Pronóstico para mañana domingo

Continuara el dominio anticiclonico por lo que prevalecerá tiempo estable con ambiente de muy caluroso a en extremo caluroso con cielo despejado y vientos del sureste con rachas de 50 km/h

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer de entre 20 C a 24 C y las temperaturas máximas de entre 34 C a 37 C en la costa y de 38 C a 40 C en el interior del estado siendo la ciudad de Mérida y su zona metropolitana en donde se presentarán las temperaturas más altas y el ambiente en extremo caluroso

Más información: www.ciafeme.uady.mx

Cuidados a seguir por temperaturas muy altas y ambiente muy caluroso

1 Tomar líquidos en abundancia

2 Usar ropas claras y de manga larga

3 Usar gorra, sombrero o sombrilla si sale a la intemperie

4 Usar bloqueador No. 30

5 No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11 h 00 a 16 h 00 ni estar 2 horas seguidas bajo los rayos del sol

6 Cuidar el estado de los alimentos que se consumen y mantenerlos frescos

7 No consumir alimentos que se vendan al aire libre

8 Estar al pendiente de niños y ancianos

9 Vigilar y mantener hidratados a las mascotas domésticas

10 En caso de incendio avisar al 911

Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorologicos Extremos de la UADY, Juan Vazquez Montalvo.