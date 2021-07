Se espera un domingo con ambiente muy caluroso y cielo medio nublado

MÉRIDA.— Ambiente muy caluroso con cielo medio nublado con algunas lluvias ligeras dispersas y viento del este y sureste domino este 3 de julio.

Las temperaturas máximas registradas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 36,3 C

Observatorio suroeste: 36,1 C

Gerpy poniente: 36,5 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 33,5 C

Celestun: 34,1 C

Oriente

Valladolid: 36,0 C

Noreste

Tizimin: 36,1 C

Rio Lagartos: 32,1 C

Pronóstico para este domingo 4 de julio

Debido a los efectos de una nueva Onda Tropical proveniente del mar Caribe se espera ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias que podrían estar acompañadas de rachas de viento y carga eléctrica con vientos este y sureste

Las temperaturas mínimas esperadas en el amanecer serán de entre 22 C a 24 C y las temperaturas máximas esperadas en la costa de 31 C a 33 C y de 34 C a 36 C en el interior del estado incluyendo la ciudad de Mérida

Temporada de Ciclones Tropicales 2021

Océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe

Tenemos a la Tormenta Tropical ELSA en el mar Caribe al suroeste de Haití y este de la isla de Jamaica

Por el momento no significa ningún peligro para la península de Yucatán pero las autoridades la vigilan.

Más informacion: www.ciafeme.uady.mx sección Ciclones Tropicales 2021.- Juan Vazquez Montalvo.