Se estrena con pocos usuarios

Nuevos circuitos de acercamiento entre paraderos

En el primer día de funcionamiento del transporte gratuito para acercar a los usuarios a sus paraderos, poca gente lo utilizó, principalmente por desconocimiento.

En el paradero de la calle 62 con 71, donde pasan cuatro rutas, hasta las 10 de la mañana solo habían subido cinco personas.

“No sé si hay (transporte gratuito) y sí sería bueno porque ya llevo rato caminando desde el mercado, esto pesa y aparte el hilo lastima”, dijo José Manuel Yam Canché, señalando una caja.

Abordado en la calle 71 con 58 donde toma el camión que lo lleva a la colonia El Roble, José Manuel habría caminado dos cuadras en vez de cuatro si hubiera tomado el nuevo servicio. “Me parece bien, sobre todo cuanto tenemos carga”.

Bertha, una mujer de mediana edad, también se hubiera ahorrado la caminata si hubiera sabido de la existencia del circuito de acercamiento entre paraderos que el gobierno del Estado anunció como parte del plan de mejora a la movilidad urbana del Centro Histórico.

Visiblemente molesta por haber caminado siete cuadras desde el tianguis de la Casa del Pueblo hasta su paradero en la calle 58 con 73, cargando una pesada bolsa de frutas y verduras, señaló que no sabe dónde para el camión gratuito.

“Es primera vez que salgo. (El gobernador) Vila está pasadísimo. Con esto jamás vuelvo a salir al Centro, hasta que los paraderos regresen”, indicó la mujer. “Vengo haciendo bilis, coraje. Padezco de la presión, soy diabética. Con esto me voy a morir no de Covid, sino de la presión que se me trepará”.

A quienes sí supieron dónde abordar esos camiones les parecieron una buena idea.

Juanita Fuentes se enteró por casualidad. Caminaba desorientada sobre la calle 71 con 56 y al ver a una joven con chaleco verde se acercó a preguntarle dónde estaba el paradero de Santa Isabel.

Tras indicarle el lugar, la trabajadora le dijo que igual lo podía esperar donde se encontraba, pues era justo uno de los paraderos del Circuito Enlace.— Iván Canul Ek

“Este transporte sí nos benefició porque ya no tenemos que caminar más para tomar el camión, sino que de una vez lo tomamos para llevarnos al barrio”, señaló Juanita.

Como informamos, el circuito de acercamiento entre paraderos consta de cinco rutas: Santa Lucía-Zona Mercados, San Juan-Zona Mercados, Mercados-San Juan, Caucel-Mercados y Norponiente.

Las rutas son gratuitas para bajar y subir en los paraderos autorizados dentro del Centro y si la persona desea continuar a su colonia, deberá pagar el costo del pasaje, como el caso de Juanita Fuentes.

Una joven de chaleco verde precisó que los camiones que brindan el servicio no son unidades especiales como el caso de las camionetas amarillas de Circuito Enlace, que llevan a adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

En este caso, son los camiones que van a las colonias y una vez que bajan su pasaje en su paradero, hacen el recorrido dentro del circuito para seguir su viaje. Pero si entre los pasajeros hay una que va hacia alguna zona cercana al circuito, puede permanecer en el camión y bajar en el paradero correspondiente.

Rutas

El circuito de acercamiento entre los paraderos consta de cinco rutas: Santa Lucía-Zona Mercados, San Juan-Zona Mercados, Mercados-San Juan, Caucel-Mercados y Norponiente.

Sin tarifas

El servicio gratuito funciona en el mismo horario del transporte público. Los camiones están identificados con un letrero.